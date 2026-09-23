Cvetko Sršen se vrača na čelo Telekoma Slovenije. Nadzorni svet družbe ga je imenoval za predsednika uprave, njegov štiriletni mandat pa se bo začel 1. oktobra 2026. Sršen je Telekom Slovenije prvič vodil od marca 2021. Nadzorni svet ga je za predsednika uprave imenoval 10. marca 2021, ko je na tem položaju nasledil Tomaža Seljaka. Za člana uprave sta bila takrat imenovana še Mitja Štular in Tomaž Jontes.

Sršen je po izobrazbi magister medkulturnega menedžmenta. Pred prihodom na Telekom Slovenije je bil več kot 30 let zaposlen na Pošti Slovenije. Med drugim je bil od leta 2008 do leta 2015 direktor poslovne enote Novo mesto, od maja 2015 pa direktor združene poslovne enote Celje in Novo mesto. Njegov prvi mandat na čelu Telekoma Slovenije se je končal leta 2022. Nadzorni svet je 1. septembra 2022 sprejel sklep o sporazumnem prenehanju njegovega mandata z dnem imenovanja novih članov uprave oziroma najpozneje 31. oktobra 2022.

Telekom v zadnjih dneh doživel pomembne spremembe

Do nove menjave na vrhu Telekoma Slovenije prihaja po pomembnih spremembah v nadzornem svetu in upravi družbe. Predsednik nadzornega sveta Telekom Slovenije Marko Pogačnik je 18. septembra 2026 s takratnim predsednikom uprave Boštjanom Košakom, podpredsednico uprave Irmo Gubanec in članico uprave Vesno Prodnik podpisal sporazume o predčasnem prenehanju mandatov in pogodb o zaposlitvi. Sporazumi so bili sklenjeni pod odložnim pogojem, da jih nadzorni svet pisno potrdi do 25. septembra.

Marko Pogačnik je bil za predsednika nadzornega sveta izvoljen 10. septembra 2026. Za njegova namestnika sta bila imenovana Pavel Reberc kot predstavnik kapitala in Rok Pleteršek kot predstavnik zaposlenih.

Pred novim vodstvom pomembne naloge

Skupina Telekom Slovenije je v prvem polletju leta 2026 ustvarila 366,9 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je štiri odstotke več kot v primerljivem obdobju lani. Čisti dobiček je znašal 31,5 milijona evrov in je bil šest odstotkov višji kot v enakem obdobju lani. Podatke je objavil Telekom Slovenije v poročilu o poslovanju za obdobje januar–junij 2026.

Novo vodstvo bo družbo tako prevzelo v času pomembnih kadrovskih sprememb, pri čemer ga čakajo nadaljevanje poslovanja skupine ter odločitve o njeni nadaljnji razvojni smeri.

Za člane uprave so medtem nadzorniki imenovali Barbaro Galičič Drakslar, ki bo kot podpredsednica uprave zadolžena za za finančno področje, Janeza Zidarja, ki bo zadolžen za za komercialno področje, in Vesno Prodnik, ki bo zadolžena za področje tehnologije. Štiriletni mandat bo nova Telekomova uprava nastopila 1. oktobra, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz podjetja. Nadzorniki so sicer na današnji seji podali soglasje k sporazumom o predčasnem prenehanju mandatov in prenehanju pogodb o zaposlitvi dosedanje uprave družbe. Že minuli teden so namreč iz družbe sporočili, da se sporazumno predčasno poslavljajo dosedanji predsednik uprave Boštjan Košak ter članici Irma Gubanec in Vesna Prodnik. Slednja pa zdaj glede na današnje odločitve nadzornega sveta ostaja v vodstvu Telekoma tudi v novem mandatu. V upravi ostaja tudi delavska direktorica Špela Fortin.