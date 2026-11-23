Vsa Šaleška dolina je lahko ponosna na dvorec Gutenbuchel v Ravnah pri Šoštanju, ki je bil do konca 2. svetovne vojne dom mogočne družine Woschnagg. Potem ko je imela posestvo s prenovljeno zgradbo ter urejenim parkom in rastlinjakom daljše obdobje v najemu Psihiatrična bolnišnica Vojnik, ga je država lani po večletnih prizadevanjih le brezplačno prenesla v lastništvo tamkajšnji Občini Šoštanj. Da je dvorec, tako zunanjost kot še posebej nekaj notranjih soban in salonov, še v zelo dobrem stanju, imajo zasluge donedavni upravitelji bolnišnice Vojnik, nekdanji župan Darko Menih, domačinka iz Šoštanja, arhitektka Mateja Kumer, in aktualni župan Boris Goličnik.

Adventno okrasje iz narave in domišljije

Za nadaljevanje ciklusa adventnih razstav je zaslužen florist Simon Ogrizek s sodelujočimi domačini. Tudi letos so se najbolj angažirali občina, Javni zavod 4 za kulturo, šport, turizem in mlade Šoštanj, Zavod za turizem Šaleške doline Velenje, nekaj samostojnih podjetnikov in številni posamezniki. Župan Goličnik je povedal: »Že nekaj zadnjih let so potekala prizadevanja, da bi nam država zaupala skrb za to stavbno dediščino. Skupaj z domačini in naklonjenimi prijatelji smo se nedavno le dogovorili, da je ta objekt z rastlinjakom in nekaj okoliškega zemljišča država zaupala Šoštanjčanom. Veselimo se, da nam je tudi letos, ko smo prvič lastniki tega čudovitega dvorca, uspelo postaviti razstavo, ki ima že lepo tradicijo in privablja tako domačine kot obiskovalce iz številnih slovenskih krajev. Dvorec bomo postopoma uredili še za druge namene, predvsem pa ga bomo statusno in strokovno zaščitili. O tem že potekajo dogovori s strokovnjaki in pristojnimi institucijami. Cilj je ta zgodovinski in kulturni objekt približati ljudem ter zagotavljati spoštovanje do preteklosti in ustvarjati nove možnosti ter priložnosti za izvajanje kulturnih ter turističnih dogodkov.«

Pela je domačinka Dunya Tinauer Verbovšek.

Poudarek na trajnosti

Tudi tokratna že 12. Adventna pravljica je prižgala praznične luči, razsvetlila 11 soban in v njih dih jemajoče umetnine, ki jih je ustvaril Simon Ogrizek z ekipo prijateljev iz Hrvaške in domačimi sodelavci. Slovesnost ob odprtju je bila pred dvorcem kulturno obarvana, dogajanje so pričarali mladi glasbeniki GŠ Velenje, enota Šoštanj, ter domačinka, sopranistka Dunya Tinauer Verbovšek. Avtor vseh dosedanjih razstav Ogrizek je izrazil zahvalo sodelujočim vrtnarjem iz Hrvaške, celo iz Splita, ki že vrsto let prihajajo in kreativno sodelujejo z njim ob postavljanju in krasitvi ambienta po njegovih navodilih. Pohvalil je nekatere domače pomočnike in izrazil veselje, da je občinsko vodstvo z županom in podžupanjo Urško Kurnik spodbudilo nadaljevanje praznične tradicije.

Izjemni aranžmaji v vseh prostorih. FOTO: Jože Miklavc

»Tudi letos je poudarek na trajnosti, saj smo uporabili material in nekaj opreme iz preteklih let, a z drugačnim namenom in podobo,« je še pojasnil Ogrizek. »Razkošna jedilnica je v rjavih tonih kot gozdna jasa, glavni salon obvladujejo vrtnice z zidno tapeto z angleškimi rožami, razkošno božično drevo je osrednja zgodba. Tisoč perunik na stopnišču, vrtnice, ki so zavzele glavni salon. Cvetoče češnje sredi novembra. V jedilnici se je porajal košček gozda. Vse to pod eno streho. Kitajska soba pripoveduje svojo zgodbo, cvetoče češnje in zlata rožnata barva delujejo kot azijsko vzdušje. Stopnice v nadstropje so odete v veliko škrlatno češnjo, z nekega domačega dvorišča smo jo prestavili po kosih in znova postavili v nov ambient. Lovska soba je kot domača kuhinja.«

Ledena soba. FOTO: Jože Miklavc

V dvorcu je torej množica zamisli za okrasitev naših domov v prazničnih dneh, nekdanji dom družine Woschnagg pa se je za nekaj tednov odel v podobo, kakršne ne boste našli v nobenem drugem dvorcu.