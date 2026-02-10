Cvičkova princesa Nika postala še vinska kraljica (FOTO)

»Vino ni le pijača. Je del naše kulture, naše zgodovine in našega vsakdana. Je spremljevalec praznikov, dela, pesmi in pogovorov. Je most med generacijami in dokaz, da znamo Slovenci iz zemlje, potrpežljivosti in znanja ustvariti nekaj izjemnega. Vinogradništvo in vinarstvo ohranjata podeželje živo, povezujeta ljudi in skrbita, da se tradicija ne izgubi, temveč razvija. Kot vinska kraljica imam privilegij, da to zgodbo predstavljam doma in v tujini. A vedno poudarjam: kraljica sem lahko le zato, ker za mano stojite vi – vinogradniki, vinarji, društva in posamezniki, ki z ljubeznijo do trte ustvarjate kakovost in ugled slovenskega vina,« je vinogradnike, ki so včlanjeni v Društvo vinogradnikov Šentjernej, na kulturni praznik nagovorila nova vinska kraljica Slovenije, 29. po vrsti, Nika Martinčič iz Šmalčje vasi pri Šentjerneju. Članica tega društva je namreč tudi ona.

Poudarila je, da pri svojem poslanstvu čuti odgovornost do ljudi, ki s trdim delom, potrpežljivostjo in ljubeznijo do zemlje že stoletja soustvarjajo podobo slovenske krajine in slovenskega vinogradništva. Vino ji je dalo pomembno spoznanje: da se dobre stvari ne zgodijo čez noč, da je za kakovost potreben čas, da narave ne moremo prehiteti, vendar jo lahko le spoštujemo. Si pa študentka magistrskega študija kineziologije na Fakulteti za šport v Ljubljani prizadeva širiti glas o zmernem pitju in kulturnem uživanju vina, saj vino ni namenjeno opijanju, temveč užitku, druženju in spoštovanju.

Dedek ambasador

Nika prihaja iz znane vinogradniške, vinarske in trsničarske družine, z vinogradništvom pa se pri hiši ukvarja že več generacij, tako da je zdajšnja vinska kraljica dobesedno odraščala med trtami ter že kot deklica srkala znanje vinogradništva in vinarstva. Vešča je vseh del v vinogradu, kjer obdelujejo kar 40.000 trt, v družinskem podjetju pa ima pomembno vlogo pri promociji vin, med katerimi ima posebno mesto dolenjski vinski posebnež – cviček. Nika je bila leta 2023 na Tednu cvička okronana za 24. cvičkovo princeso, že s takratnim kronanjem pa je poskrbela, da imajo doma cel cvičkov dvor. Njen oče Jernej je namreč postal kralj cvička leta 2018, pred dobrim desetletjem pa je njen dedek Franc Martinčič prejel naziv ambasadorja cvička. Z vinogradništvom so se ukvarjali že Nikini predniki, tudi prapraded in praded, zdaj je v delo v vinogradih vpeta vsa družina, mami Jožica, oče Jernej ter Nikine mlajše sestre: Neja, Neža in Tina. Njihova vina so dobila že ničkoliko priznanj na državnih ocenjevanjih, Martinčičevi se namreč lahko pohvalijo tudi s kakovostnimi predikatnimi vini in penino.

Nika je ponosna na člane domačega društva vinogradnikov, ki so jo bodrili pred tremi leti, ko je postala cvičkova princesa, kot tudi zdaj, ob kronanju za vinsko kraljico. Kar z avtobusom so se odpravili na kronanje v Radence, s ponosom se je kronanja udeležil tudi šentjernejski župan Jože Simončič. Hvaležna se je zato zahvalila predsedniku društva vinogradnikov v odhajanju Roku Zupančiču s steklenico kraljičinega vina, gre za Frankinjo Plus, vrhunsko avtohtono rdeče suho vino, pridelano na domačiji Vina Martinčič, zorelo je 12 mesecev na drožeh. Steklenico je prejel tudi novi predsednik Gregor Šterk, ki je v nedeljo prevzel krmilo domačih vinogradnikov, je pa bil že prej dva mandata v upravnem odboru društva, ki šteje 230 članov. Na občnem zboru so poleg imenovanja novega vodstva podelili tudi posebno priznanje: častni član je postal dolgoletni šentjernejski župnik Anton Trpin, ki vinogradnikom nikoli ne odreče pomoči, ko ga potrebujejo. Nika bo zdaj kot vinska kraljica na dogodkih doma in v tujini s ponosom in predanostjo predstavljala vse tri slovenske vinorodne dežele; posavsko, podravsko in primorsko.

Dolgoletni šentjernejski župnik Anton Trpin je v nedeljo postal častni član Društva vinogradnikov Šentjernej. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

V Šentjerneju se ne bojijo za vinogradniško prihodnost. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Na občni zbor Društva vinogradnikov Šentjernej je prišel tudi Nikin dedek Franc Martinčič, ustanovni in častni član društva ter ambasador cvička. Sprejel ga je predsednik društva Rok Zupančič. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Društvo šteje 230 članov. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Nika z novim predsednikom Društva vinogradnikov Šentjernej Gregorjem Šterkom in odhajajočim predsednikom Rokom Zupančičem FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Zapel je Šentjernejski oktet. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Nika si bo prizadevala širiti glas o zmernem pitju in kulturnem uživanju vina. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

V Šentjerneju se ne bojijo za vinogradniško prihodnost. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Že kot otrok se je rada smukala po vinogradu. FOTO: Družinski arhiv

Nika ima kot vinska kraljica tudi svoje vino, izbrala si je frankinjo plus, vrhunsko rdeče suho vino letnik 2022, ki je bilo donegovano v hrastovih sodih, pridelano pa v domačih vinogradih. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda