Da jih ne bi zasegel Furs, Romi menda množično prodajajo avtomobile

Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) je od 30. oktobra zelo aktivna območju jugovzhodne Slovenije, kjer skupaj s policisti poostreno nadzirajo promet. V tem času so zasegli že devet vozil, menda zgolj romskim prebivalcem. Gre za zasege dolžnikom nedavčnih obveznosti, torej neplačanih glob Policije, mestnega redarstva ali drugih inšpekcijskih organov, so pojasnili na Fursu.

Njihovo početje pa je močno zmotilo predstavnike romske skupnosti, zato so za danes napovedali sestanek in nanj povabili tudi predstavnike policije. »Naprošam vsaj enega Roma iz vsake družine, da se udeleži sestanka, tema bo o finančni upravi, ki nam zasega avtomobile,« je v vabilu zapisal nekdanji romski svetnik Zoran Grm.

Medtem ko se del Romov huduje nad finančno upravo in zasegi, pa so drugi menda začeli množično prodajati svoje avtomobile preden bi ti pristali rokah Fursa. Romi dolžniki skušajo avtomobile prodati ali prepisati na osebe, ki nimajo dolgov. Ker pa jih je med romsko populacijo težko najti, skušajo avtomobile prodati predvsem manjšim avtohišam. Te pa se za nakup zaradi slabih izkušenj iz preteklosti ne odločajo, piše portal Moja Dolenjska.

»Bili so namreč že primeri, ko so Romi od posameznikov kupili avtomobil, a jim takoj po prepisu niso izročili denarja, tako 'ukraden' avtomobil, pa so nato prodali avtohišam. Ko so prevarani posamezniki zadevo predali policiji, je ta avtomobil opeharjenim vrnila nazaj, avtohiša pa je tako ostala brez kupnine in avtomobila,« še piše omenjeni portal.