Da lahko delujejo, morajo gasilci PGD Orehovci zbirati staro železo (FOTO)

V letu 2025 so v PGD Orehovci, ki sodi med najstarejša tovrstna društva v regiji in širše, prevzeli dve gasilski vozili. Z veliko odrekanj in požrtvovalnosti so uspeli zbrati sredstva za kombi, ki služi za prevoz moštva GV-1 ter avtocisterno GVC-1 znamke MAN z 2.500 litri vode in z vso pripadajočo gasilsko opremo. »Vozili sedaj lepo služita tako nam gasilcem kot še posebej vam, dragi krajani, za vašo varnost in pomoč,« kot so dejali gasilci iz Orehovcev, kjer poudarjajo, da so za delovanje društva, kot so nabava nove gasilske opreme in vzdrževanje slednje, ter aktivnosti gasilske desetine in enot, spet potrebna finančna sredstva.

FOTO: Marjan Slavič

Zato so se orehovski gasilci znova obrnili na krajane njihovega požarnovarnostnega rajona in tudi od drugod, da jim pomagajo z zbiranjem starega in odpadnega železa. Odprodaja slednjega bo izključno namenjena za gasilske potrebe. Zbiralo se bo na dosedanji lokaciji, na deponiji pri gasilskem domu v Orehovcih. Hkrati gasilci iz Orehovcev hvaležno zavračajo odlaganje bele tehnike, elektronike in vse drugo, kar ne sodi med »odpadno in staro železo«. Za odvoz večje količine železa in ostale informacije, lahko občani pokličejo na tel. št. 031 592 168 (podpredsednik društva: Marjan Ščančar) in se bo vsa uredili na zadovoljstvo vseh.