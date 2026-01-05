  • Delo d.o.o.
VZDRŽEVANI DRUŽINSKI ČLANI

Da ne boste preplačali! Izračunajte, kako si zmanjšati davčno obveznost

Zavezanci, ki med letom niso uveljavljali te olajšave, ali tisti, ki želijo medletno spremeniti že uveljavljano olajšavo, morajo vložiti vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine.
Fotografija je simboličlna. FOTO: Igor Mali, Delo
Fotografija je simboličlna. FOTO: Igor Mali, Delo
N. Č.
 5. 1. 2026 | 14:15
2:59
A+A-

Tudi letos Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) opozarja, da lahko zavezanci uveljavljajo posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane pri odmeri dohodnine za leto 2025. Rok za oddajo vloge je 5. februar, vendar pa boste imeli še nekaj dodatnega časa, če boste vlogo oddali preko sistema eDavki, saj bo ta portal odprt do 20. februarja 2026. Na tem portalu je na voljo predizpolnjena vloga, kar olajša postopek oddaje.

Sistem eDavki omogoča lažjo oddajo vloge, saj bodo uporabniki imeli na voljo predizpolnjen obrazec s podatki iz lanskega leta ali zadnje oddane vloge. To pripomore k večji točnosti in manjši verjetnosti napak pri izpolnjevanju, saj so v elektronskem obrazcu že vgrajene določene kontrole za preprečitev napačnih vnosov podatkov, pojasnjujejo na Fursu.

Zavezanci, vključeni v sistem eVročanja, bodo namesto papirnega izračuna dohodnine prejeli informativni izračun izključno v elektronski obliki, ki bo dostopen v njihovem profilu v eDavkih. Zato je zelo pomembno, da ob prijavi na storitev eVročanja posredujete elektronski naslov, na katerega želite prejemati obvestila o novih dokumentih. To obvestilo boste prejeli, ko bo dokument na voljo v vašem profilu.

Olajšave za vzdrževane družinske člane – pomembni pogoji

Pri uveljavljanju posebne olajšave za vzdrževane družinske člane obstajajo posebni pogoji, ki jih morate upoštevati. Na primer, za otroke, starejše od 18 let, ki se šolajo v tujini ali v izobraževalnem programu, ki ni akreditiran v Sloveniji, morate priložiti potrdilo o vpisu, ki potrjuje, da se otrok izobražuje na srednji šoli ali na višji, visoki ali podiplomski stopnji.

Če želite uveljavljati olajšavo za vzdrževane družinske člane, ki niso rezidenti Republike Slovenije in nimajo prijavljenega prebivališča v Sloveniji, morate poleg vloge priložiti tudi izpolnjen obrazec »Izjava in potrdilo o upravičenosti do posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ki niso rezidenti RS«, skupaj z ustreznimi dokazili.

Za lažje preračunavanje in optimiziranje davčne obveznosti si lahko pomagate s programom za testni izračun dohodnine, objavljenem na portalu eDavki (na tej strani kliknite na povezavo Napoved za odmero dohodnine 2025).

Olajšavo je sicer mogoče uveljavljati tudi med letom oziroma na mesečni ravni. Če se odločite za to, morate svojemu delodajalcu dostaviti izpolnjen obrazec »Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine«. Tudi za to je rok 5. februar. V tem primeru boste prejemali višjo mesečno neto plačo, kot bi jo sicer.

