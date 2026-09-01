Tudi to je Slovenija! Malček radosten odšel v šolo, a doživel takšen sprejem vrstnikov ...

​Prvi šolski dan je za večino otrok povezan z veseljem, pričakovanjem in željo po novih prijateljstvih. Za mamo romskega otroka pa se je letošnji začetek pouka spremenil v bolečo izkušnjo, ki jo je opisala na družbenem omrežju Facebook. Kot je zapisala, je njen sin zjutraj odšel od doma vesel v šolo, vendar tam ni bilo tako, kot je pričakoval. Po njenih besedah so se nekateri otroci že ob njegovem prihodu v skupino drugega razreda pred njo in otrokom začeli pritoževati zaradi njegovega romskega porekla. Mama pravi, da takšnih besed in zavračanja na prvi šolski dan ni pričakovala.

»Sem mama romskega otroka, ki je danes odšel od doma vesel v šolo. Na žalost tam ni bilo tako,« je svojo objavo začela mama. Nato je opisala dogajanje ob prihodu njenega sina med sošolce. »Takoj ko so ga njegovi sošolci videli, ko se je pridružil skupini razreda, so se določeni otroci pred menoj in otrokom začeli pritoževati: 'Nočemo ______, nočemo Rome.'« Mama se ob tem sprašuje, ali je normalno, da otroci že pri sedmih letih tako izrazito delajo razliko med vrstniki.

Zapis mame na družbenem omrežju FOTO: Facebook, zaslonski posnetek

»Ali je to normalno, da otroci že pri svojih sedmih letih delajo tako razliko in čemu se potem starši pritožujejo v višjih razredih glede nesramnosti Romov in tako naprej?« je zapisala. V nadaljevanju je poudarila, da takšno ravnanje po njenem mnenju vpliva tudi na odnose med otroki v poznejših razredih. »Žal, ampak ne morejo biti v redu, če oni to doživljajo že v prvem, drugem, tretjem razredu,« je zapisala. Ob tem je spomnila tudi na dogajanje v prvem razredu, ko je bilo po njenih besedah več pritožb z obeh strani. »Res je, da je bilo v prvem razredu več pritožb obojestransko. Določeni otroci to lahko potrdijo, tudi razredničarki, da sem se zelo trudila, da ne bi bilo tako. Ampak preprosto ni šlo, ker otroci že delajo razlike,« je navedla.

»Take žalitve nisem pričakovala prvi šolski dan«

Mamo je dogajanje še posebej prizadelo, ker se je zgodilo na prvi šolski dan. »Bila sem zelo žalostna, ker takih žalitev nisem pričakovala prvi šolski dan,« je zapisala in dodala žalosten emotikon. Njena objava je odprla vprašanje, kako zgodaj se med otroki pojavijo predsodki do posameznikov zaradi njihovega porekla in kakšen vpliv imajo pri tem okolje, vzgoja ter odnosi med odraslimi.

V zaključku je mama pozvala predvsem k razumevanju, da otroci ne morejo biti odgovorni za okoliščine, v katerih so se rodili, niti za dejanja drugih ljudi. »Nočem neprijetnih komentarjev, ker si sami nismo izbirali porekla in za dejanja drugih ne moremo vsi odgovarjati, sploh pa otroci ne,« je zapisala. Svojo objavo je označila s ključnikom #diskriminacija_do_romskih_otrok in navedla OŠ Šmihel.

Njena objava je ob prvem šolskem dnevu znova opozorila na vprašanje, s katerim se šole in družba srečujejo že vrsto let – kako preprečiti, da bi otroci zaradi svojega porekla postali tarča zavračanja in žalitev. Šolsko okolje bi moralo biti prostor, kjer imajo vsi otroci enake možnosti za vključevanje in kjer o njihovem sprejemanju ne odloča njihovo poreklo. Mamina izkušnja obenem opozarja, da se lahko predsodki med otroki pojavijo zelo zgodaj. Prav zato je pomembno, da se o njih govori in da se na žaljive pripombe ter izključevanje ustrezno odzovejo tako starši kot šola. Noben otrok namreč ne bi smel v šolo prihajati z občutkom, da je zaradi tega, kdo je in od kod prihaja, manj vreden od svojih vrstnikov.