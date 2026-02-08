Dalibor Galinac v priporu, dokaza pa ni: kam je izginil ključni posnetek groženj policistom?

METLIKA

Sodišče ugotavlja, kam so izginili obremenilni posnetki.

Kako je možno, da ena od dveh telesnih kamer, ki so jih v hišni preiskavi pred dobrega pol leta uporabljali metliški policisti, ni delovala kljub pravilni uporabi, čeprav je na njej svetila rdeča lučka, kratki piski na vsaki dve minuti pa sta oddajali signal, da snema? Prav ta kamera naj bi posnela grožnje, zaradi katerih se je 49-letni Dalibor Galinac iz Metlike znašel v priporu. A pred izrekom sodbe ali ukrepa želi tričlanski senat novomeškega okrožnega sodišča, ki mu predseduje sodnik Peter Žnidaršič, razčistiti, kam je izginil posnetek in ali je možno, da zaradi tehnične napake kamere ...