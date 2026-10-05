Daljše uradne ure na upravnih enotah: več časa za stranke, kaj pa hitrejši postopki?

Po novem bodo na 58 upravnih enotah po državi ob torkih in sredah uradne ure od 8. do 18.30, zaposleni pa bodo lahko delali do 19. ure. Vlada spremembo predstavlja kot ukrep za boljšo dostopnost državljanov do storitev, v Sindikatu državnih organov Slovenije (SDOS) pa opozarjajo, da daljši urnik sam po sebi ne bo skrajšal upravnih postopkov.

Spremenjeni uredbi o upravnem poslovanju in delovnem času v organih državne uprave, ki ju je vlada sprejela minuli četrtek, začneta veljati 15 dni po objavi v uradnem listu, kar pomeni, da naj bi nov sistem zaživel v ponedeljek, 19. oktobra. Premakljivi začetek delovnega časa za uradnike bo praviloma med 7. in 8. uro, ob torkih in sredah pa med 7.30 in 8.30. V teh dveh dneh bo premakljivi konec delovnega časa med 18.30 in 19. uro. »Za zaposlene na upravnih enotah (teh je okoli 2400., op. a.) to pomeni precej drugačen delovni ritem, predvsem za tiste z družinskimi obveznostmi. Veliko zaposlenih ima namreč otroke v vrtcih, ki so odprti le do 17. ure. Če bodo morali delati do 19. ure, bodo morali poiskati drugačno rešitev za varstvo otrok,« opozarja Frančišek Verk, predsednik SDOS.

Upravne enote bodo ob torkih in sredah za stranke odprte do 18.30.

V sindikatu dvomijo, da bo sprememba odpravila poglavitne težave upravnih enot. Uslužbenci namreč ne delajo zgolj za okenci s strankami, vodijo tudi upravne postopke, pripravljajo odločbe in drugo dokumentacijo ter opravljajo naloge, povezane z volitvami in referendumi. Če bo več časa, namenjenega neposrednemu delu s strankami, bo po opozorilih sindikalistov manj časa ostalo za delo »v ozadju«.

Uslužbenci ne delajo zgolj za okenci s strankami, vodijo tudi upravne postopke, pripravljajo odločbe in drugo dokumentacijo ter opravljajo naloge, povezane z volitvami in referendumi. FOTO: Jože Suhadolnik

»Podaljšanje uradnih ur ne pomeni, da bodo postopki avtomatično hitrejši. Če ostanejo kadrovske razmere enake, se delo le drugače razporedi,« pravi Verk. Na številnih upravnih enotah so že zdaj težave zaradi pomanjkanja kadra in nerešenih upravnih zadev. V sindikatu menijo, da bi morala država najprej urediti organizacijo dela in sistemizacijo delovnih mest.

Ko pride stranka ob 18.29

Nova ureditev odpira tudi vprašanje, kaj se bo zgodilo s strankami, ki bodo prišle tik pred koncem uradnih ur. Če bo nekdo prišel nekaj minut pred 18.30, ga bo treba obravnavati, kar lahko pomeni, da se bo delo zaposlenih zavleklo tudi po 19. uri, pojasnjuje Verk. Dodaten organizacijski izziv bo usklajevanje naročenih in nenaročenih strank. Na več upravnih enotah je mogoče termin rezervirati vnaprej, hkrati pa lahko pridejo tudi nenaročene stranke. Če se obravnava naročene stranke zavleče, bodo morali na prosti termin čakati tudi drugi.

V sindikatu zato menijo, da bo moral biti sistem obravnave strank natančno organiziran, sicer lahko daljši čas poslovanja pomeni tudi daljše čakanje.

Ob ponedeljkih in petkih se uradne ure ne spreminjajo.

Vlada novo ureditev utemeljuje predvsem s potrebami strank. Sedanje uradne ure se pri številnih državljanih namreč prekrivajo z njihovim delovnikom, zato morajo za obisk upravne enote pogosto vzeti dopust ali drugače prilagoditi službene obveznosti. Daljše uradne ure ob torkih in sredah naj bi to težavo zmanjšale. Sindikalisti temu cilju ne nasprotujejo, vendar poudarjajo, da daljša odprtost upravnih enot ne pomeni nujno hitrejšega reševanja zadev. Ključno bo, ali bodo upravne enote ob enakem številu zaposlenih lahko hkrati zagotavljale daljše delo s strankami in opravljale vse druge upravne naloge.

Prvi pravi preizkus nove ureditve ne bo samo število obiskovalcev po 17. uri, ampak predvsem to, ali se bodo skrajšale čakalne dobe in zmanjšali zaostanki. Za komentar smo prosili v. d. načelnika UE Ljubljana Svena Engelsbergerja. Gre za največjo upravno enoto v državi z okoli 300 zaposlenimi. Na vprašanja so z UE Ljubljana odgovorili le, da »noveli vladnih uredb še nista bili objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, zato se delovni čas in uradne ure upravnega organa niso spremenile«. Odgovora vodstva UE Maribor, druge največje upravne enote pri nas, nismo prejeli.