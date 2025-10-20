Damski program v Portorožu, ki bi ga vodila Tina Gaber Golob, odpovedan. Znan je razlog

Voditelji sredozemskih držav, združenih v MED9, so se danes srečali v Portorožu. Tam pa ni bilo damskega programa. Po poročanju RTV Slovenija so ga tik pred zdajci odpovedali. Po njihovih informacijah bi ga sicer vodila Tina Gaber Golob. Kot je povedal podžupan Občine Piran Christian Poletti, je bil odpovedan zaradi nizke udeležbe.

Že včeraj je bilo jasno, da se današnjega srečanja ne bo udeležila italijanska premierka Giorgia Meloni. To je včeraj sporočil urad vlade za komuniciranje v sporočilu, ki je prinašalo logistične informacije o vrhu MED9 v Portorožu. Namesto Melonijeve je v Portorož pripotoval italijanski zunanji minister Antonio Tajani.

So se pa današnjega srečanja udeležili številni drugi vidni evropski politiki. Med drugim se ga je udeležila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, francoski predsednik Emmanuel Macron ter hrvaški premier Andrej Plenković. V Portorož je pripotoval tudi jordanski kralj Abdulah II.