ODGOVOR NA POBUDO

Dan D za Niko Kovač! Izvedela bo, kako naprej z Inštitutom 8. marec

Evropska komisija bo danes odgovorila na evropsko državljansko pobudo za varen in dostopen splav v Evropi My Voice, My Choice, pod katero se je podpisalo več kot 1,1 milijona državljanov EU. Komisija, ki je bila v zadnjih dneh deležna številnih pozivov h konkretnemu ukrepanju, bo sporočila, ali bo na podlagi pobude sprejela kakšne ukrepe ali ne.
Nika Kovač in my voice my choice v Evropskem parlamentu. FOTO: Črt Piksi
G. P./STA
 26. 2. 2026 | 07:48
 26. 2. 2026 | 07:53
1:57
V odgovoru, ki ga bosta popoldne na novinarski konferenci v Bruslju predstavili podpredsednica komisije za socialne pravice Roxana Minzatu in evropska komisarka za enakost Hadja Lahbib, po neuradnih informacijah STA ne bo predlagala novega zakonodajnega akta. Članicam naj bi podala smernice, kako lahko evropska sredstva uporabijo za to, da ženskam omogočijo dostop do varnega splava.

Velika zmaga: Evropski odbor podprl pobudo My Voice, My Choice

Pobuda, ki jo je decembra z resolucijo podprl tudi Evropski parlament, sicer predlaga vzpostavitev prostovoljnega finančnega mehanizma za podporo dostopnemu in varnemu splavu v Evropi. Njegov namen bi bil podpreti države pri zagotavljanju dostopa do oskrbe v zvezi s splavom za ženske, ki do te zdravstvene storitve nimajo dostopa v svoji državi. Potem ko so v Inštitutu 8. marec, ki je koordiniral pobudo, minuli konec tedna prejeli neuradne informacije, da je osnutek odgovora negativno naravnan, so okrepili pozive Bruslju, naj upošteva njihove predloge.

Nika Kovač, Delova osebnost leta: Nimam strahu pred nikomer (Suzy)

V ta namen so sprožili tudi spletno peticijo, ki jo je do srede zvečer podpisalo več kot 230.000 ljudi. Dan pred odločitvijo se je pozivu s pismom komisiji pridružilo še več kot sto evroposlancev. Komisarka Lahbib je v sredinem odzivu pozvala k potrpežljivosti in zagotovila, da je EU zavezana zdravju, varnosti in dostojanstvu žensk. Napovedala je, da bo predstavnikom organizatorjev pobude odgovor danes osebno predstavila.

Nika KovačInštitut 8. marecmy voice my choice
