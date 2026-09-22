Dan D za Stevanovića in Avšič Bogovič: danes lahko eden od njiju izgubi položaj

V državnem zboru bo danes zelo vroče. Poslanci bodo razpravljali kar o dveh predlogih za razrešitev z vrha parlamenta. Pod vprašajem sta položaja predsednika DZ Zorana Stevanovića in podpredsednice Nataše Avšič Bogovič.

Razpravi o njunih razrešitvah naj bi skupaj namenili več kot 13 ur

Predlog za razrešitev Stevanovića, ki je tudi predsednik Resnice, so poleti vložili poslanci opozicijskih Svobode, SD in Levice. Povod je bilo dogajanje okoli dveh opozicijskih parlamentarnih preiskav, povezanih z afero Black Cube in domnevnim obvodnim financiranjem političnih strank. Državni zbor namreč ni potrdil dnevnega reda izrednih sej, na katerih bi morali odločati o ustanovitvi preiskovalnih komisij.

Zoran Stevanović, predsednik DZ. FOTO: Leon Vidic/delo

Predlagatelji Stevanoviću med drugim očitajo kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri domnevni zlorabi parlamentarnih postopkov ter opustitev varovanja pravic opozicije. Stevanović očitke zavrača. Poudaril je, da je izredni seji z zahtevanimi točkami sklical in tako izpolnil svoje obveznosti, odločitev parlamentarne večine, da dnevnega reda ne potrdi, pa po njegovih navedbah ni njegova odgovornost.

Na udaru tudi podpredsednica DZ

Toda Stevanović danes ne bo edini, o čigar položaju bodo razpravljali poslanci. Na mizi je namreč tudi predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič iz Svobode.

Predlog so podpisali poslanci SDS, NSi, SLS in Fokusa ter štirje poslanci Resnice. Očitajo ji način vodenja izredne seje 28. avgusta. Po njihovem mnenju seje ni vodila v skladu s poslovnikom in temeljnimi ustavnimi načeli ter je poslance glede na politično pripadnost obravnavala neenakopravno.

Spor se je zaostril prav na omenjeni izredni seji, ko sta si Stevanović in Avšič Bogovič izmenjala očitke glede uporabe poslovnika. Stevanović je takrat celo omenil možnost zbiranja podpisov za njeno razrešitev. Kritičen do njenega vodenja je bil tudi poslanec SDS Andrej Poglajen.

Nataša Avšič Bogovič FOTO: Leon Vidic/delo

Avšič Bogovič očitke zavrača. Predlog za svojo razrešitev razume kot preusmerjanje pozornosti. V bran so ji stopili tudi v SD in Levici, kjer utemeljenih razlogov za njeno razrešitev ne vidijo in so napovedali, da predloga ne bodo podprli.

Potrebnih je 46 glasov

O razrešitvi predsednika in podpredsednice državnega zbora poslanci odločajo na tajnem glasovanju. Za uspeh katerega koli od obeh predlogov je potrebnih najmanj 46 glasov. Prav zato bo pred glasovanjem veliko pozornosti namenjene poslancem Demokratov. Ti se niso podpisali pod nobenega od obeh predlogov, njihovi glasovi pa bi lahko vplivali na to, ali bo kateri od predlogov dosegel zahtevano večino.