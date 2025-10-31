Dan po pogrebu Aleša Šutarja: To je obisk z vrha, ki so ga v Novem mestu pričakovali

Le dan po pogrebu Aleša Šutarja sta minister za notranje zadeve v odstopu Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Damjan Petrič obiskala Novo mesto, kjer sta se seznanila z delom policistk in policistov na tem območju, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Okrepitev policijskih enot na jugovzhodu Slovenije je napovedal direktor novomeške policijske uprave Igor Juršič, potem ko je v soboto po nasilnem napadu pred enim od lokalov v Novem mestu umrl 48-letni Aleš Šutar. Dejanja je sicer osumljen 21-letni pripadnik romske skupnosti.

Policija z okrepljenimi silami nadaljuje z zagotavljanjem varnosti v Novem mestu in na širšem območju. Policistke in policisti iz različnih enot opravljajo delo na varnostno obremenjenih območjih in tam, kjer je njihova prisotnost potrebna.

S svojo prisotnostjo in delom tako skrbijo za javni red in mir ter krepijo občutek varnosti med lokalnim prebivalstvom, so še navedli.

Vladni predstavniki s premierjem Robertom Golobom na čelu so ob tem na torkovi izredni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto med drugim napovedali sprejetje posebnega zakona, ki bo med drugim prinesel dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, pa tudi zaostritev kaznovalne politike za povratnike, možnost izvršb na socialne pomoči in lažji zaseg premoženja neznanega izvora.