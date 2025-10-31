  • Delo d.o.o.
MINISTER IN GENERALNI DIREKTOR

Dan po pogrebu Aleša Šutarja: To je obisk z vrha, ki so ga v Novem mestu pričakovali

Minister za notranje zadeve v odstopu in generalni direktor policije sta se seznanila z delom policistk in policistov na območju Dolenjske.
Aleša Šutarja so pokopali včeraj. FOTO: Facebook
Aleša Šutarja so pokopali včeraj. FOTO: Facebook
M. U.
 31. 10. 2025 | 12:27
 31. 10. 2025 | 13:24
1:36
Le dan po pogrebu Aleša Šutarja sta minister za notranje zadeve v odstopu Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Damjan Petrič obiskala Novo mesto, kjer sta se seznanila z delom policistk in policistov na tem območju, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. 

image_alt
Je Sabrijan res Alešev krvnik? Namigov, da ne vse več, oglasil se je tudi Janša

Okrepitev policijskih enot na jugovzhodu Slovenije je napovedal direktor novomeške policijske uprave Igor Juršič, potem ko je v soboto po nasilnem napadu pred enim od lokalov v Novem mestu umrl 48-letni Aleš Šutar. Dejanja je sicer osumljen 21-letni pripadnik romske skupnosti.

Policija z okrepljenimi silami nadaljuje z zagotavljanjem varnosti v Novem mestu in na širšem območju. Policistke in policisti iz različnih enot opravljajo delo na varnostno obremenjenih območjih in tam, kjer je njihova prisotnost potrebna.

image_alt
Za Aleša Šutarja menda usoden en udarec! V lokalu naj bi Romi preprodajali drogo

S svojo prisotnostjo in delom tako skrbijo za javni red in mir ter krepijo občutek varnosti med lokalnim prebivalstvom, so še navedli. 

image_alt
»V Novem mestu so ljudje skandirali DOVOLJ JE kriminalu. Šutarjev zakon je odgovor na to«, Golob pojasnil, kakšno je bilo srečanje s soprogo pokojnega Aleša

Vladni predstavniki s premierjem Robertom Golobom na čelu so ob tem na torkovi izredni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto med drugim napovedali sprejetje posebnega zakona, ki bo med drugim prinesel dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, pa tudi zaostritev kaznovalne politike za povratnike, možnost izvršb na socialne pomoči in lažji zaseg premoženja neznanega izvora.

ZADNJE NOVICE
13:32
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČI KOLESARJEV

Na Cerkniški ulici v nesreči udeležen pijan kolesar. Toliko je napihal

Še ena nesreča se je zgodila na Tivolski cesti, v njej udeležena voznica osebnega vozila in kolesar.
31. 10. 2025 | 13:32
13:00
Bulvar  |  Suzy
SLOVO

Umrla je June Lockhart, ki je bila simbol materinskih likov (Suzy)

Njena kariera je trajala skoraj devet desetletij in je zajemala film, gledališče ter televizijo.
31. 10. 2025 | 13:00
12:45
Novice  |  Slovenija
ŽUPAN ODGOVARJA

Ogorčeni Ljubljančan: »Slovenskega jezika praktično ni, spominja na neke čase iz prejšnjega stoletja«

Zmotila so ga imena lokalov in trgovin, ki jih je vedno več v angleščini.
31. 10. 2025 | 12:45
12:27
Novice  |  Slovenija
MINISTER IN GENERALNI DIREKTOR

Dan po pogrebu Aleša Šutarja: To je obisk z vrha, ki so ga v Novem mestu pričakovali

Minister za notranje zadeve v odstopu in generalni direktor policije sta se seznanila z delom policistk in policistov na območju Dolenjske.
31. 10. 2025 | 12:27
12:19
Novice  |  Svet
VOJNA V UKRAJINI

Razkrito! Putin tako rekrutira Balkance, vodja je »Četnik Dobrovoljac«*, a imajo strogo pravilo

Bodočim borcem obljubljajo plače v višini več tisoč evrov.
31. 10. 2025 | 12:19
11:54
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POSKUS UMORA

Groza v prestolnici: 87-letnik s topim predmetom hotel ubiti soprogo (82)

Osumljenec je v priporu.
31. 10. 2025 | 11:54

