Dan po tem, ko so se poslovili od Andreja (39), so v prerani grob položili še Edija (59)

Prejšnji teden je Domžale, predvsem pa tamkajšnje območno združenje slovenskih častnikov, pretresla velika tragedija. V prometni nesreči so izgubili kar dva člana, ki sta, kot smo pisali, umrla v prometni nesreči, ko sta se vračala s smučanja na Golteh. Stara sta bila komaj 39 in 59 let. Od mlajšega Andreja Šorija so se svojci, prijatelji in vsi, ki so ga poznali in imeli radi, poslovili minuli ponedeljek, dan pozneje, ko ni bilo časa, da bi si vsaj malo opomogli od neizmerne žalosti in zbrali misli, pa so v prerani grob položili še 59-letnega Edija Mikuža.

»Za nami je še en črn težak dan. Včeraj smo pospremili na zadnjo pot Edija Mikuža, pripadnika 157. LOGB in našega člana. Dragi Edi, od tebe smo se poslovili z žalostjo, s težkim srcem in tudi s hvaležnostjo. Hvaležni smo ti za zgled, za tvojo srčnost in za vse, kar si zapustil skupnosti, društvu in svojim najbližjim,« so v objavi na družabnem omrežju zapisali člani Območnega združenja slovenskih častnikov Domžale ter dodali nekaj fotografij, ki so nastale med pogrebom. »Počivaj v miru v domači slovenski zemlji med hribi in gozdovi, ki si jih neskončno ljubil. Naj ti veter med vejami dreves poje poslednjo uspavanko,« so še dodali Ediju Mikužu v spomin.