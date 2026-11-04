Dan pravosodja razkriva tudi težave sodstva: veste, kaj lahko storite, če se vaš sodni postopek vleče?

Več kot stoletje po tem, ko je slovenščina postala uradni jezik na sodiščih, se slovensko pravosodje sooča z drugačnimi izzivi. Med najpomembnejšimi so učinkovitost sodnih postopkov, obvladovanje števila zadev, kadrovske težave in digitalizacija. Po podatkih Vrhovnega sodišča so slovenska sodišča v letu 2025 prejela 820.541 zadev, rešila pa 816.761. Konec leta je ostalo nerešenih 130.010 zadev, kar je 2,6 odstotka več kot leto prej. Pri razlagi teh številk je pomembno vedeti, da niso vse sodne zadeve enako zahtevne. Številne je mogoče rešiti razmeroma hitro, medtem ko lahko zahtevni družinski, gospodarski, kazenski ali drugi sodni postopki trajajo precej dlje. Povprečni čas rešitve pomembnejših zadev je leta 2025 znašal 8,8 meseca. Mednje sodijo na primer pravdni in gospodarski spori, delovni in socialni spori, družinske zadeve ter kazenske preiskave in sojenja. To ne pomeni, da bo vsak posamezen postopek končan v tem času, saj je trajanje odvisno od zahtevnosti primera, dokazov, števila udeležencev in morebitnih pritožb.

Ena pomembnejših sprememb, ki jih lahko občutijo tudi državljani, je digitalizacija. Slovenija je v letu 2026 naredila več korakov k elektronskemu poslovanju s sodišči. Od 30. marca 2026 je elektronsko poslovanje omogočeno tudi v civilnih sodnih postopkih pred sodišči splošne pristojnosti na prvi stopnji. Stranke lahko vloge in listine vlagajo prek portala e-Sodstvo, omogočeno pa je tudi elektronsko vročanje sodnih pisanj. Junija 2026 je zaživel še prenovljeni portal e-Sodstvo, ki združuje dostop do elektronskih storitev pravosodja. Za prijavo se uporablja sistem SI-PASS, med možnostmi pa sta tudi elektronska osebna izkaznica in smsPASS.

Pomembno pa je, da elektronsko poslovanje ne pomeni, da lahko vsakdo vse sodne vloge odda zgolj z nekaj kliki. Za elektronsko vlaganje so predpisani pogoji glede prijave, elektronskega podpisa in varnega elektronskega predala. Nekateri postopki in storitve imajo tudi posebna pravila.

Kaj lahko posameznik uredi brez obiska sodišča?

Portal e-Sodstvo je koristen predvsem za tiste, ki potrebujejo elektronske storitve s področja sodnih postopkov in zemljiške knjige. Med drugim omogoča dostop do storitev elektronskega poslovanja, ki so na voljo za posamezne vrste postopkov. Če posameznika zanima lastništvo nepremičnine ali podatki o njej, lahko uporabi tudi elektronsko zemljiško knjigo. Tako lahko preveri vpisane lastnike, hipoteke in druge pravice oziroma pravna dejstva, ki so vpisana pri nepremičnini.

Za dostop do uradnih informacij in elektronskih storitev je najbolje uporabiti portal e-Sodstvo.

Kaj storiti, če si ne morete privoščiti odvetnika?

Pomembna pravica, ki je marsikdo ne pozna dovolj dobro, je brezplačna pravna pomoč. Namenjena je ljudem, ki zaradi svojega finančnega položaja ne zmorejo plačati stroškov pravne pomoči ali sodnega postopka, ne da bi s tem ogrozili svoje preživljanje oziroma preživljanje družine. Brezplačna pravna pomoč lahko pod določenimi pogoji vključuje pravno svetovanje, zastopanje po odvetniku in oprostitev plačila nekaterih stroškov postopka.

O upravičenosti odločajo pristojne službe za brezplačno pravno pomoč na sodiščih. Pri presoji se upoštevajo finančni in drugi zakonsko določeni pogoji, pa tudi okoliščine zadeve. Vlogo je mogoče vložiti na pristojnem sodišču, informacije in obrazci pa so na voljo na spletni strani sodisce.si – brezplačna pravna pomoč.

Kaj storiti, če se vaš sodni postopek vleče?

Če se vam zdi, da postopek traja predolgo, je pomembno, da najprej preverite, v kateri fazi je zadeva in ali je sodišče že opravilo vsa potrebna procesna dejanja. Stranka lahko pri sodišču preveri stanje svojega postopka. Če meni, da sodišče neupravičeno odlaša z odločanjem, ima na voljo tudi pravna sredstva za pospešitev postopka. Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja predvideva več možnosti, med drugim nadzorstveno pritožbo in rokovni predlog. O teh možnostih se je smiselno pozanimati pri pristojnem sodišču oziroma pravnem strokovnjaku, saj je njihova uporaba odvisna od okoliščin konkretnega primera.

Pri tem je treba vedeti, da dolgotrajnost postopka sama po sebi še ne pomeni, da sodišče ravna nezakonito. Zahtevnejši primeri lahko upravičeno zahtevajo več časa, denimo zaradi izvedenskih mnenj, zaslišanj ali obsežnega dokaznega gradiva.

Zakaj je zaupanje v sodišča tako pomembno?

Sodišče ni zgolj institucija, ki izreka sodbe. Njegova naloga je tudi varovanje pravic posameznikov, nadzor nad zakonitostjo ravnanja državnih organov in zagotavljanje enakosti pred zakonom. Zaupanje v sodstvo je zato pomembno za delovanje celotne družbe. Ljudje morajo verjeti, da bodo njihove zadeve obravnavane nepristransko, da bodo imeli možnost predstaviti svoje argumente in da bodo odločitve temeljile na zakonih ter dokazih.

Dan pravosodja je tako tudi priložnost za vprašanje, kako dostopno, učinkovito in razumljivo je sodstvo za običajnega človeka. Zgodovinski korak iz leta 1918 je zagotovil pomembno mesto slovenskemu jeziku na sodiščih, današnji izziv pa je, da bo pravno varstvo dostopno, pravočasno in razumljivo vsem.