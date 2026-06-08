Dan soseda v Centru Rog: ko park postane dnevna soba mesta

Evropski dan sosedov zaznamujemo vsak zadnji majski petek. Zamisel zanj je vzniknila pred več kot 35 leti, ko je Parižan Atanase Périfan s prijatelji ustanovil združenje Paris d'Amis, da bi okrepili medsosedsko povezanost. Tako se je rodila pomoč za sosede v težavah, na praznovanje božiča so povabili osamljene, uredili so posojo avtomobilov, iskanje zaposlitve za brezposelne, varstvo otrok na domu.

Uradni praznik sosedov je potem prvič zaživel šele leta 1999. A zgodilo se je, da je v 17. okrožju Pariza takrat doživel popoln uspeh. Sodelovalo je kar 800 stanovanjskih zgradb ter več kot 10.000 stanovalcev. Naslednje leto so bila to že nacionalna praznovanja s pol milijona sosedov, leta 2003 celo že s tremi milijoni, nakar je šlo še širše in po svetu. Dokler sosedov od vsakdanjega srečevanja ni odrezala pandemija ...

Vendarle gre za naš največji skupnostni dogodek v letu.

Moč dobrih odnosov

V soboto smo se prepričali, da je omenjeno vrzel – po francoskem zgledu – že uspešno zapolnil tudi Center Rog. Ne le da se je po oceni Evropskega središča za kulturno dediščino medtem že uvrstil na seznam desetih najbolj inovativnih praks na stari celini, še več, organizacija skupnostnega dogodka Dan soseda je tudi najlepši dokaz, kot je povedala Milica Kravić, koordinatorica tega dogodka in upravljavka skupnosti v Centru Rog, »da nam je uspelo ustvariti prostor, kjer se znanje deli, kjer se ljudje srečujejo ob delu z rokami, kjer je dovoljeno vprašati, poskusiti, se zmotiti in začeti znova«.

Kdor je v soboto prišel v Park izbrisanih, je imel kaj početi.

Spomnimo, da je Center Rog, ki domuje v prostorih nekdanje tovarne koles, konec leta 2023 zaživel v čisto novi preobleki in s čisto svojim programom, ki povezuje ustvarjalce z vseh vetrov. Vrata je tedaj na široko odprl predvsem kulturnikom in kreativcem, ki so našli tam svoj prostor in podporo pri ustvarjanju, izdelavi in oblikovanju, z raznoliko ponudbo je privabil tudi številne, tako naključne kot redne obiskovalce.

To soboto pa je, kot rečeno, pravzaprav samo potrdil svojo povezovalno vlogo v središču Ljubljane, saj so se tja zgrnili številni radovedneži in nadobudneži vseh generacij ter na najlepši možni način spoznali moč skupnosti in trajnostnega ustvarjanja. Moč soseščine in sosedstva. Moč dobrih odnosov.

Vandalizem Začelo se je ob 9. uri in končalo deset ur pozneje. Izšlo se je brez vsakršnega incidenta. Edini se je zgodil pravzaprav še pred začetkom: nekdo je že navsezgodaj porisal črko Ć, gre za obeležje izbrisanim. Neznanci so ga posprejali z roza-rdečo barvo. Kot so na Policijski upravi Ljubljana pojasnili, naj bi bila na delu še neznana storilca.

Vrhunski piknik

Zdaj je to že tradicija, da se na prvo soboto v juniju Park izbrisanih pred Centrom Rog spremeni »v nekaj med dnevno sobo, delavnico na prostem, piknikom in majhnim mestnim praznikom«, kot pravi Kravićeva. Vse skupaj se je začelo z jutranjo telovadbo, pilatesom in aktivnostmi za najmlajše, nadaljevalo pa z ustvarjalnim programom Centra Rog, v katerem so obiskovalci skozi delavnice spoznavali različne materiale in tehnike – od sitotiska, ustvarjanja z glino in izdelovanja brošk do sajenja rastlin, žigosanja obeskov za hišne ljubljenčke, pletenja, klekljanja, sestavljanja kupole in šaha do preizkusa v vrtenju gline na lončarskem vretenu. Med bolj igrivimi postajami je bilo, denimo, tekmovanje z lesenimi avtomobilčki, poligonček za skiroje in poganjalčke, izmenjevalnica igrač, namizni tenis, hobbyhorsing, to je tisto, kjer si naložiš samo glavo nekakšnega konjička, potem pa z njim preskakuješ ovire ali pa se greš dresuro.

Otroci so si predstavljali, da jahajo konje.

»Vendarle gre za naš največji skupnostni dogodek v letu, ko se dejavnosti, ki se sicer dogajajo čez leto v naših delavnicah, preselijo ven – v park pred stavbo. Ljudje si pridejo to pogledat, kakšno stvar sprobat, želimo se predstaviti, kaj smo, kaj se tukaj dogaja,« je pripovedovala Tina Deu s Centra Rog. »Obenem pa povabimo tudi lokalno skupnost!«

Lokalna skupnost je tudi to soboto izkoristila priložnost in se dodobra predstavila. Prvič sploh (pa še s profi ozvočenjem in drugo opremo) se je širšemu občinstvu predstavil hišni bend Gimnazije Poljane. Predstavile so se tudi njihove zdaj že legendarne klekljarice … Še pred poldnevom je zapel pevski zbor KD MPZ Kolinčani. Sledila sta otroška predstava ter nastop folklorne in glasbene skupine Kolovrat.

Morda je bil vrhunec dneva skupnostni piknik: vsak je prinesel kaj dobrega. Zaradi česar smo se lahko sredi Ljubljane, in to v času, ki niti ni naklonjeno takšnim neprofitnim druženjem, prepričali, da sosedsko življenje še ni zamrlo. Kot tudi, da individualizem še ni preplavil kolektivnega duha, okusa po složnosti.

40 skupin, več kot 60 dejavnosti, dobitna kombinacija več kot sto tujih in domačih udeležencev, takšnih in drugačnih, je naposled privabilo več kot 2000 gostov. In ti so se strinjali, da ima dan soseda prav vse možnosti, da preraste v praznik soseda.