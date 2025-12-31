Dan Triglava: koalicija vložila predlog za razglasitev praznika, na ta dan bi ga praznovali

Koalicijski poslanci, med njimi Nataša Avšič Bogovič, Meira Hot in Matej T. Vatovec, so danes v parlament vložili predlog dopolnitve zakona o praznikih, ki bi 7. avgust razglasil za dan Triglava. Ta dan, čeprav ne bi bil dela prost, naj bi postal praznik, ki slavi simbol slovenskega naroda – Triglav. Predlagatelji menijo, da je Aljažev stolp na vrhu Triglava, postavljen 7. avgusta 1895, nepogrešljiv del slovenske identitete in zgodovine.

Pobudo za praznik je sprva vložil Marko Viduka iz Bohinja, ki je oktobra začel zbiranje podpisov, vendar mu je zaradi slabega odziva uspelo zbrati le 570 podpisov od potrebnih 5000. Kljub temu pozdravlja podporo poslancev, ki so prevzeli njegovo idejo. Viduka je prepričan, da bi bil dan Triglava praznik, ki bi povezal vse Slovence, saj gora ni le naravna znamenitost, temveč simbol svobode, narodove identitete in ljubezni do narave. Praznik bi spodbudil tudi trajnostni turizem in zavedanje o varovanju Triglavskega narodnega parka.