POBUDA

Pobudniki novega državnega praznika niso izgubili upanja. Že sedmega avgusta 2026 bi ga lahko prvič praznovali.

Kako vizionarska je bila poteza dovškega duhovnika Jakoba Aljaža, ko je pred 130 leti za en goldinar kupil zemljišče na Triglavu, se kaže šele danes. »To je bilo, danes bi rekli okoli 20 evrov. Petdeset jajc na tržnici v Ljubljani si dobil za ta denar, ko je on kupil ta Aljažev stolp,« slikovito opiše dr. Peter Mikša, zgodovinar, univerzitetni profesor in alpinist ter eden izmed ključnih zagovornikov pobude za praznik dan Triglava. Pobuda je nastala iz želje po ohranjanju in krepitvi zavesti o pomenu Triglava kot simbola slovenstva. Mikša se že več kot dve desetletji posveča raziskovanju ...