Dan z gasilci, ki ga otroci ne pozabijo: od oljne eksplozije do zadimljenega šotora

Če bi vprašali naše otroke, kaj bi bili, ko bodo veliki, je odgovor, vsaj ko gre za dečke, na dlani: Gasilec! V Sloveniji – domovini prostovoljnega gasilstva – so gasilci izjemno spoštovani. Gre namreč za skrajno požrtvovalne in iznajdljive osebe, ki rešujejo življenja in varujejo imovino. Gre za junake, ob katerih se človek počuti varneje, to pa so tiste vrednote, ki otrokom veliko pomenijo. Zaradi teh jih ne nazadnje kujejo med takšne zvezde.

Ker so zgled najmlajšim, je njihovo poslanstvo še toliko bolj odgovorno. In tega se zavedajo tudi gasilci. Gasilci Ljubljanske gasilske brigade (GB), profesionalci od glave do peta, so zato že četrtič povabili v svojo družbo ljubljanske vrtce in osnovne šole. Tudi tokrat so jih povabili na dogodek, ki se imenuje Dan z gasilci. Vsem mimoidočim je bilo kmalu jasno, zakaj se je včeraj na Kongresnem trgu v središču Ljubljane trlo toliko otrok.

Z oljno eksplozijo so prikazali neprimerno gašenje gorečega olja.

Prvič ob stoletnici

Vsakdo, ki je včeraj prišel, zvrstilo pa se jih je več kot 2000, je dobil najboljšo možno učno uro iz preventivnega ravnanja. Za nameček sta bila tam Ribič Pepe in Jože Potrebuješ, ki sta še dodatno razigrala otroke in jih navduševala za prostovoljstvo, solidarnost, drug drugemu pomagati. Robert Okorn iz GB Ljubljane nam je sredi tistega vrveža obrazložil: »Ideja za takšen dogodek je prišla ob stoletnici naše brigade, ki smo jo praznovali leta 2022. Takrat nam jo je vreme sicer zagodlo, smo pa zato že naslednje leto uspešno izpeljali ta dogodek, ki je namenjen ljubljanskim vrtčevskim in osnovnošolskim otrokom in ki nosi tudi izjemno močno preventivno noto. Močno si namreč prizadevamo, da se otroci vendarle nekaj naučijo ter da skozi igro tudi kaj odnesejo.«

Na obisk h gasilcem so prišli tudi nepogrešljivi policisti.

Šole in vrtci so morali predčasno potrditi svojo udeležbo: ker jih je bilo toliko, je vsaka šolska ali vrtčevska skupina dobila svoj termin. Da pa je bilo vse skupaj še bolj zanimivo, so gostitelji gasilci povabili še nekaj drugih. Ob Gasilski brigadi Ljubljana so sodelovali Gasilska zveza Ljubljana, Regijski center za obveščanje Ljubljana, Reševalna postaja Ljubljana, Javna agencija RS za varnost prometa, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL, Gorska reševalna služba Ljubljana ter policija – Policijska uprava Ljubljana.

Oljna eksplozija

Dan z gasilci so organizirali v dveh delih: na eni strani so bile razvrščene vodene delavnice, na drugi delavnice odprtega tipa. V prvem delu so se otroci naučili, kako pravilno poklicati številko 112, predstavili so jim različne nevarnosti, ki jih lahko doletijo, ter jim na zanimiv način pokazali, kako je treba pravilno ukrepati v tovrstnih situacijah. Agencija RS za varnost prometa jim je v posebnem šotoru prikazala pomen uporabe odsevnih teles v temi ter predstavila osnovna pravila za večjo vidnost in varnost pešcev v prometu. Reševalna postaja Ljubljana jim je prikazala uporabo defibrilatorja ter osnovne postopke oživljanja. Otroci so s pomočjo posebnega simulatorja preizkušali tudi gašenje z ročnim gasilnim aparatom ter se naučili varne uporabe in pravilnega postopka pri gašenju začetnih požarov. Z oljno eksplozijo so jim prikazali neprimerno gašenje gorečega olja: izvedeli so, kaj se zgodi, če na goreče olje polijemo vodo; naučili so se, kako pravilno ukrepati in s čim se tak požar varno pogasi.

Povabili so jih v šotor, poln dima.

Na drugi strani prizorišča so se lahko otroci zapodili še v šotor, ki je bil napolnjen z nestrupenim dimom. Šli so skozenj in dobili v podzavest informacijo, kako se gibati v zadimljenem prostoru, zaradi česar bodo lahko učinkovito izvedli evakuacijo, če bo to potrebno. Na gasilskem poligonu so igraje premagovali enostavne ovire ter spoznali osnovne gasilske veščine. Gasilci so jim prikazali opremo, oblačila in gasilska vozila, v katera je lahko mladež tudi vstopila.

»Zelo smo si želeli, da bi nam uspelo prispevati k večji varnosti otrok in da bi jim vsa najpomembnejša preventivna sporočila približali na takšen način, ki si ga bodo zapomnili,« je sklenil Robert Okorn. Marsikateri otrok, ki je zapuščal prizorišče, si je po tihem želel, da bi nekoč postal gasilec.