Tri življenja, ena velika bolečina: Ravne čaka dan žalovanja in zadnje slovo od Izidorja, Petre in Eme

Ravne na Koroškem se bodo v torek poslovile od družine Jamnik Kobolt, ki jo je med počitnicami v Italiji doletela huda tragedija. Izidor Jamnik, njegova žena Petra Jamnik Kobolt in njuna 10-letna hčerka Ema so bili 25. avgusta v nastanitvenem objektu Villa Mary v kraju Mileto v Kalabriji, ko je odjeknila eksplozija. Vsi trije so utrpeli zelo hude opekline. Izidor je poškodbam podlegel 27. avgusta v specializiranem centru za zdravljenje opeklin v Palermu. Nekaj dni pozneje je umrla tudi Petra, ki so jo zdravili v bolnišnici v Cataniji. Za življenje njune hčerke Eme so se zdravniki še naprej borili v bolnišnici v Bariju, vendar je bila tragedija prehuda tudi zanjo.

Okoliščine tragedije v Italiji še preiskujejo. Med možnostmi, ki jih preverjajo italijanski preiskovalci, je tudi uhajanje plina oziroma težava, povezana s plinsko jeklenko, vendar to za zdaj ni potrjeno kot vzrok eksplozije. Opravljen je bil tudi podroben tehnični pregled objekta, izvedenci pa pripravljajo strokovna poročila. Tragedija je močno pretresla Ravne na Koroškem. Občina je že v začetku septembra po smrti Izidorja in Petre razglasila tridnevno žalovanje, zdaj pa se bo celotna skupnost poklonila spominu na vse tri člane družine.

Karabinerji so stanovanje zapečatili in iščejo vzrok za tragedijo. FOTO: Vigili Del Fuoco

Žalna spominska slovesnost bo v torek ob 10. uri v večnamenski dvorani Kotlje. Pogrebna slovesnost bo ob 15. uri na pokopališču v Kotljah. Žare bodo v poslovilni vežici od 11.30 dalje. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V žalno knjigo se je mogoče vpisati danes, 21. septembra, do 18. ure v avli Mestne hiše Ravne na Koroškem na Gačnikovi poti 5.

V torek dan žalovanja

Župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen je 22. september razglasil za dan žalovanja. Zastave na objektih občine bodo izobešene na pol droga, izobešena bo tudi črna zastava, izvedli bodo žalno sejo občinskega sveta. Odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve. Občina občanke in občane, javne zavode, društva ter druge organizacije prosi, naj se pridružijo izrazu spoštovanja in sočutja do družine ter vseh, ki jih je tragedija prizadela. Lastnike lokalov prosijo, naj v znak spoštovanja ne vrtijo glasne glasbe.

Zadnje slovo v Kotljah

Žalna spominska slovesnost bo v torek ob 10. uri v večnamenski dvorani Kotlje. Pogrebna slovesnost bo ob 15. uri na pokopališču v Kotljah. Žare bodo v poslovilni vežici od 11.30 dalje. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V žalno knjigo se je mogoče vpisati danes, 21. septembra, do 18. ure v avli Mestne hiše Ravne na Koroškem na Gačnikovi poti 5. Občina je žalno knjigo odprla v spomin na družino, ki je bila, kot so zapisali, tesno vpeta v življenje občine in je s svojim delom ter sodelovanjem pustila pomemben pečat v lokalni skupnosti.

Na občini so ob tem zapisali, da družini nudijo vso potrebno podporo in pomoč. Svojce in vse žalujoče prosijo, naj se jim v času slovesa omogoči mir in zasebnost. »Svojcem, prijateljem in vsem, ki jih je njihova nenadna smrt prizadela, izrekamo iskreno in globoko sožalje,« so zapisali župan Tomaž Rožen, občinski svet ter sodelavke in sodelavci občinske uprave.