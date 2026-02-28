Današnji let iz Ljubljane v Dubaj odpovedan, vprašljiv tudi tisti iz Zagreba

Po tem, ko sta najprej Izrael in nato še ZDA napadli Iran, so oblasti nad državo zaprle zračni prostor, letalski prevozniki pa ob posledičnem stopnjevanju napetosti na Bližnjem vzhodu odpovedujejo polete na tem območju. Na spletni strani Letališča Ljubljana je mogoče razbrati, da je že bil odpovedan današnji let, ki bi moral proti Dubaju poleteti okrog 13. ure, medtem ko so na zagrebškem letališču za zdaj let v Dubaj prestavili s 13.55 na 19.20. V obeh primerih je prevoznik letalska družba flydubai. Iz Zagreba je vprašljiv tudi let v Doho, ki velja za eno glavnih prestopnih mest za tiste, ki potujejo v Azijo. Proti Dohi naj bi iz Zagreba potniki poleteli danes ob 15. uri, a je let za zdaj prestavljen na 19. uro. Kako bo s prihodnjimi leti iz Ljubljane v Dubaj ter nazaj domov, smo vprašali Fraport Slovenija, odgovore bomo objavili takoj, ko jih dobimo.

Lufthansa ustavlja lete do 7. marca

Med letalskimi družbami, ki so odpovedale lete na Bližnji vzhod, je tudi nemški letalski velikan Lufthansa, ki do 7. marca ustavlja lete v in iz Tel Aviva, Bejruta, Ammana, Erbila in Tehrana, poročajo tuje tiskovne agencije. Kot so danes sporočili iz Lufthanse, matična družba in njene podružnice glede na trenutne razmere na Bližnjem vzhodu do nedelje odpovedujejo tudi povezave z Dubajem in Abu Dabijem. Današnje lete v in iz Tel Aviva ter Bejruta je odpovedal tudi francoski letalski prevoznik Air France, nizozemska letalska družba KLM pa je odpovedala let iz Amsterdama v Tel Aviv.

Prav tako do 7. marca v in iz Izraela, Dubaja, Abu Dabija in Jordanije ne bodo letela letala madžarskega nizkocenovnega prevoznika Wizzair. V družbi so pojasnili, da pozorno spremljajo razvoj dogodkov ter so v stalnem stiku z lokalnimi in mednarodnimi oblastmi, agencijami za varnost zračnega prometa, varnostnimi organi in pristojnimi državnimi institucijami. Današnji let v Tel Aviv je odpovedala tudi španska Iberia Express.