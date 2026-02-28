  • Delo d.o.o.
PO NAPADIH

Današnji let iz Ljubljane v Dubaj odpovedan, vprašljiv tudi tisti iz Zagreba

Proti Dohi naj bi iz Zagreba potniki poleteli danes ob 15. uri, a je let za zdaj prestavljen na 19. uro.
Proti Dohi naj bi iz Zagreba potniki poleteli danes ob 15. uri, a je let za zdaj prestavljen na 19. uro. FOTO: Encrier/Getty Images
Proti Dohi naj bi iz Zagreba potniki poleteli danes ob 15. uri, a je let za zdaj prestavljen na 19. uro. FOTO: Encrier/Getty Images
B. K. P.
 28. 2. 2026 | 13:22
 28. 2. 2026 | 13:39
2:18
Po tem, ko sta najprej Izrael in nato še ZDA napadli Iran, so oblasti nad državo zaprle zračni prostor, letalski prevozniki pa ob posledičnem stopnjevanju napetosti na Bližnjem vzhodu odpovedujejo polete na tem območju. Na spletni strani Letališča Ljubljana je mogoče razbrati, da je že bil odpovedan današnji let, ki bi moral proti Dubaju poleteti okrog 13. ure, medtem ko so na zagrebškem letališču za zdaj let v Dubaj prestavili s 13.55 na 19.20. V obeh primerih je prevoznik letalska družba flydubai. Iz Zagreba je vprašljiv tudi let v Doho, ki velja za eno glavnih prestopnih mest za tiste, ki potujejo v Azijo. Proti Dohi naj bi iz Zagreba potniki poleteli danes ob 15. uri, a je let za zdaj prestavljen na 19. uro. Kako bo s prihodnjimi leti iz Ljubljane v Dubaj ter nazaj domov, smo vprašali Fraport Slovenija, odgovore bomo objavili takoj, ko jih dobimo.

Lufthansa ustavlja lete do 7. marca

Med letalskimi družbami, ki so odpovedale lete na Bližnji vzhod, je tudi nemški letalski velikan Lufthansa, ki do 7. marca ustavlja lete v in iz Tel Aviva, Bejruta, Ammana, Erbila in Tehrana, poročajo tuje tiskovne agencije. Kot so danes sporočili iz Lufthanse, matična družba in njene podružnice glede na trenutne razmere na Bližnjem vzhodu do nedelje odpovedujejo tudi povezave z Dubajem in Abu Dabijem. Današnje lete v in iz Tel Aviva ter Bejruta je odpovedal tudi francoski letalski prevoznik Air France, nizozemska letalska družba KLM pa je odpovedala let iz Amsterdama v Tel Aviv.

Prav tako do 7. marca v in iz Izraela, Dubaja, Abu Dabija in Jordanije ne bodo letela letala madžarskega nizkocenovnega prevoznika Wizzair. V družbi so pojasnili, da pozorno spremljajo razvoj dogodkov ter so v stalnem stiku z lokalnimi in mednarodnimi oblastmi, agencijami za varnost zračnega prometa, varnostnimi organi in pristojnimi državnimi institucijami. Današnji let v Tel Aviv je odpovedala tudi španska Iberia Express.

IzraelIrannapadletalski prometletalske družbeodpoved
14:24
Razno
O POSTU IN CELIBATU

Slovenska duhovnica iskreno o celibatu: Brez partnerske ljubezni, ne bi mogla živeti (VIDEO)

Podkast Na robu z Judit Andrejek: Je celibat vseživljenjski post ali beg pred ljubeznijo?
28. 2. 2026 | 14:24
14:01
Bulvar  |  Tuji trači
PODOBNOST

Oči, nos, nasmeh: na koga spominja hči slavnega para

Deklica dokazuje, da jabolko ne pade daleč od drevesa.
28. 2. 2026 | 14:01
13:45
Novice  |  Svet
NEJASNE OKOLIŠČINE

Forenzična psihologinja trdi, da je Jeffrey Epstein morda še vedno živ

Nejasnosti v cenzuriranih dokumentih, manjkajoči deli dokaznega gradiva in nepojasnjene povezave po mnenju strokovnjakinje kažejo, da bi lahko bil primer bistveno širši, kot je bilo doslej predstavljeno javnosti.
Kaja Grozina28. 2. 2026 | 13:45
13:22
Novice  |  Slovenija
PO NAPADIH

Današnji let iz Ljubljane v Dubaj odpovedan, vprašljiv tudi tisti iz Zagreba

Proti Dohi naj bi iz Zagreba potniki poleteli danes ob 15. uri, a je let za zdaj prestavljen na 19. uro.
28. 2. 2026 | 13:22
13:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
NI SE JI IZŠLO

V Mariboru kradla in udarila prodajalko, a nato se je vmešal uslužbenec PU Maribor

Policisti PP Maribor I nadaljujejo z obravnavo kaznivega dejanja.
28. 2. 2026 | 13:13
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
KATERI JE VAŠ NAJLJUBŠI?

Pari v slovenskih serijah: Zaljubljeni pred kamero (Suzy)

Izbrskali smo nekaj najbolj udarnih dvojcev, ki so nas popeljali na razburljivo ljubezensko popotovanje, a le na malih zaslonih.
28. 2. 2026 | 13:00

Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
