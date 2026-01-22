Danes bi dopolnil 81 let: prijatelji nadškofa Urana s posebnim vabilom

Po družbenih omrežjih se danes znova širi ganljiv spomin na upokojenega ljubljanskega nadškofa Alojza Urana. Na Facebook strani Podpora Alojza Urana, ki deluje že več kot desetletje, so objavili fotografijo in zapis, s katerim vabijo na sveto mašo v ljubljansko stolnico na dan, ko bi Uran, če bi bil še med nami, praznoval rojstni dan.

»V četrtek, 22. januarja, bi dopolnil 81 let, če bi bil še tu med nami. Za njegovo izjemno življenje in za vse dobro, ki smo ga bili po njem deležni, se bomo na njegov rojstni dan zahvalili pri sveti maši v ljubljanski stolnici, kjer počiva njegovo zemeljsko telo. /.../ Po maši pa se skupaj ustavimo pred njegovim grobom in mu zapojemo ...«

Ob tem so delili fotografijo, ki nosi posebno vrednost. »Zadnja sveta maša z občestvom na njegov 75. rojstni dan v kapeli Onkološkega inštituta 22. januarja leta 2020.«

Tri mesece pozneje, 11. aprila, 2020 je umrl v ljubljanskem hospicu. Epidemija covida-19 je takrat krojila prav vse, tudi slovo od priljubljenega nadškofa. Maša zadušnica v ljubljanski stolnici je takrat potekala ob prisotnosti le peščice najbližjih, njegovo zadnje počivališče pa je v grobnici kapele sv. Andreja, ob pokojnem nadškofu Alojziju Šuštarju.

Alojz Uran je umrl v 76. letu starosti. V ljubljanski stolnici je pokopan v grobnici kapele sv. Andreja, poleg nadškofa Alojzija Šuštarja. FOTO: Facebook, Podpora Alojzu Uranu

Zgodovina: Leta 20212 so ga izgnali iz Slovenije

Alojza Urana je takratni papež Janez Pavel II. leta 2004 imenoval za ljubljanskega nadškofa in metropolita. Kmalu zatem je prevzel vidno vlogo v Slovenski škofovski konferenci, kjer je bil imenovan za podpredsednika. Leta 2009 je takratni papež Benedikt XVI. sprejel njegov odstop s položaja ljubljanskega nadškofa in metropolita, za katerega je Uran zaprosil zaradi slabega zdravstvenega stanja.

Leta 2012 so upokojenemu ljubljanskemu nadškofu in metropolitu Uranu po dekretu Kongregacije za škofe v Rimu sporočili, da mora čim prej zapustiti Slovenijo. Vatikan ga je izgnal iz Slovenije zaradi osebnih razlogov in govoric, ki jih je sam sicer zavračal. Takrat je dejal, da »odločno zavrača govorice o domnevnem očetovstvu in se je pripravljen z vsakomur, ki bi trdil, da je njegov potomec, soočiti«. V naslednjih letih je živel na Tržaškem, nato pa mu je takratni papež Frančišek po štirih letih, leta 2016, dovolil vrnitev v domovino.

Facebook stran v podporo Alojzu Uranu je nastala prav leta 2012, ko je moral zapustiti domovino, v kateri se je rodil leta 1945 v Spodnjih Gameljnah. Da Facebook skupina Podpora Alojzu Uranu skupina po vseh teh letih še vedno živi, kaže, da so ga ljudje lepo sprejeli in da je za seboj pustil veliko dobrega.