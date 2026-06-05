  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VREMENSKA NAPOVED

Danes bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije

Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja.
Foto: Dejan Javornik
Foto: Dejan Javornik
STA, N. Č.
 5. 6. 2026 | 09:27
 5. 6. 2026 | 09:27
2:32
A+A-

Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija.

Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki burji na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

FOTO: Zaslonski Posnetek
FOTO: Zaslonski Posnetek

V soboto čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne povečini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje.

Vremenska slika: V severnem Sredozemlju je ciklon z vremensko fronto, ki bo čez dan prešla naše kraje. Pred fronto bo nad naše kraje z jugozahodnim vetrom dotekal topel in vlažen zrak, po prehodu fronte pa se bo od severa prehodno nekoliko ohladilo.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno in južno od nas še nekaj jasnine, drugod pa bo že zmerno do pretežno oblačno. Padavine, deloma plohe in tudi kakšna nevihta, se bodo od zahoda in severa postopno razširile nad vse sosednje pokrajine. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru ob severnem Jadranu burja. V soboto bo sprva po nekaterih nižinah precej nizke oblačnosti ali megle, čez dan pa bo nato sončno. Popoldne se bo razvijala kopasta oblačnost in predvsem nad hribi lahko nastane nekaj kratkotrajnih ploh. Burja v Kvarnerju bo dopoldne ponehala.

Biovreme: Danes bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi, v soboto pa bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden in spodbuden.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vremenska napoveddežArsoopozorilo
ZADNJE NOVICE
11:24
Novice  |  Slovenija
TRIGLAVSKI NARODNI PARK

V gozdu na Gorenjskem sta takole preveč sprostila: zatožil ju je mimoidoči, redarji takoj v akcijo (FOTO)

Motorista sta prespala v gozdu pri Ukancu, sledila je prijava in več stoevrska globa. Gre za pretirano kaznovanje ljudi ali skrb za naravo?
Nina Čakarić5. 6. 2026 | 11:24
11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Prešerno poletje v Kranju 2026

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
10:54
Novice  |  Kronika  |  Doma
VLOMILCI

Črnomaljski policisti prijeli serijska vlomilca v hiše

Policija zdaj išče lastnike zaseženih predmetov.
5. 6. 2026 | 10:54
10:48
Novice  |  Svet
SREČNEŽA

Osvojila sta ogromen znesek na Eurojackpotu: »Razjokal sem se, žena mi ni verjela …«

Prvi srečnež namerava dobitek porabiti za nakup hiše, drugi ni želel razkriti, kam bo šel denar.
5. 6. 2026 | 10:48
10:05
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Po nastopu, ki ima pol milijarde ogledov: »Ljudje me vidijo kot Mercuryja, jaz pa želim biti jaz«

Mickey Callisto je nase opozoril pravzaprav z enim samim nastopom. In to v vsem svojem sijaju.
5. 6. 2026 | 10:05
10:01
Bulvar  |  Tuji trači
TRAGEDIJA

Ubit igralec iz filma »Top Gun«! To so srhljive podrobnosti napada (VIDEO)

Policija je sporočila, da je bil zaradi suma umora aretiran 44-letni sin njegove partnerke.
5. 6. 2026 | 10:01

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Prešerno poletje v Kranju 2026

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Novi Peugeot preseneča: slovenski kupci navdušeni!

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
4. 6. 2026 | 07:28
Promo
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
Šport  |  Športni trači
VIDEO

Petra Majdič iskreno in brez zavor: kaj je povedala?

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
4. 6. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Vprašanje, ki bega slovenske voznike

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

S to tehniko dosežete videz, kot iz salona

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko naredimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki