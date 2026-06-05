Danes bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije

Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije. Padavine bodo dopoldne dosegle tudi vzhod države. Na Primorskem lahko tudi zagrmi. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija.

Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki burji na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

FOTO: Zaslonski Posnetek

V soboto čez dan bo nato sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne povečini ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter večinoma suho. V ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost. Iz dneva v dan bo spet topleje.

Vremenska slika: V severnem Sredozemlju je ciklon z vremensko fronto, ki bo čez dan prešla naše kraje. Pred fronto bo nad naše kraje z jugozahodnim vetrom dotekal topel in vlažen zrak, po prehodu fronte pa se bo od severa prehodno nekoliko ohladilo.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno in južno od nas še nekaj jasnine, drugod pa bo že zmerno do pretežno oblačno. Padavine, deloma plohe in tudi kakšna nevihta, se bodo od zahoda in severa postopno razširile nad vse sosednje pokrajine. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru ob severnem Jadranu burja. V soboto bo sprva po nekaterih nižinah precej nizke oblačnosti ali megle, čez dan pa bo nato sončno. Popoldne se bo razvijala kopasta oblačnost in predvsem nad hribi lahko nastane nekaj kratkotrajnih ploh. Burja v Kvarnerju bo dopoldne ponehala.

Biovreme: Danes bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi, v soboto pa bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden in spodbuden.