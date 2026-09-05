Danes bodo pogledali tja, kamor večina ne more: kaj bodo našli v Krki?

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V Novem mestu se bo zbralo okoli 80 udeležencev tradicionalne akcije čiščenja reke, med njimi tudi potapljači iz Hrvaške.
Fotografija je simbolična. FOTO: Wildpixel Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Wildpixel Getty Images
STA, A. G.
 5. 9. 2026 | 11:37
 5. 9. 2026 | 11:37
2:05
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Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto danes pripravlja tradicionalno, 33. akcijo čiščenja reke Krke. V ekološko naravnani akciji, ki poteka tudi pod okriljem Slovenske potapljaške zveze, bodo čistili strugo Krke na območju od Loke do Kandijskega mostu v Novem mestu in pod novomeškim sodiščem.

V čiščenju bodo sodelovali potapljači, med katerimi pričakujejo tudi potapljače iz Hrvaške, ribiči in veslači. Skupno pričakujejo okoli 80 udeležencev, od katerih bo vsaj polovica potapljačev, je za STA povedal predsednik kluba Davorin Jordan bodo. Ena ekipa bo Krko čistila od Loke proti Kandijskemu mostu, druga pa pod stavbo sodišča. S čiščenjem so začeli ob 11. uri, trajalo pa bo predvidoma do 13. ure. V klubu sicer po besedah Jordana opažajo, da je v zadnjih letih odpadkov vse manj. »To pomeni, da je ozaveščenost ljudi večja. Najdemo pa tudi odpadke, ki so predvsem posledica vandalizma, kot so kolesa, vozički, prometni znaki, zabojniki in podobno,« je dejal.

Akcija, ki je iz ene ideje prerasla v tradicijo

Prvič so strugo reke Krke v klubu čistili leta 1993. Ker so takrat videli, da je odpadkov pod vodo toliko, da jih ne bodo zmogli očistiti sami, se je porodila ideja, da bi naslednje leto organizirali akcijo, v katero bi vključili potapljače iz vse Slovenije. Leta 1994 so tako začeli z množično ekološko in čistilno akcijo podvodnega sveta reke Krke, pozneje so po njihovem vzoru pripravili podobne akcije tudi drugje po Sloveniji. Zdaj je akcija čiščenja reke Krke postala že tradicionalna. Pripravljajo jo vsako leto prvi konec tedna v mesecu septembru.

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