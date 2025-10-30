  • Delo d.o.o.
ULICA Z NJEGOVIM IMENOM

Danes bodo pokopali Aleša Šutarja, v javnosti pobuda, ki gane: »Aco si to zasluži. Novo mesto mu to dolguje«

Bo tragično preminuli Aleš Šutar dobil ulico v Novem mestu?
Pokojni Aleš Šutar. FOTO: Pri Vodnjaku/fb
Pokojni Aleš Šutar. FOTO: Pri Vodnjaku/fb
M. U.
 30. 10. 2025 | 07:59
 30. 10. 2025 | 08:07
1:39
Tragično preminulega Aleša Šutarja iz Novega mesta bodo danes pokopali. Pogrebna svečanost bo ob 15. uri na pokopališču Srebrniče. Žara pokojnega bo na dan pogreba, od 12. ure dalje, v tamkajšnji poslovilni vežici, je sporočila njegova družina. 

»V Novem mestu so ljudje skandirali DOVOLJ JE kriminalu. Šutarjev zakon je odgovor na to«, Golob pojasnil, kakšno je bilo srečanje s soprogo pokojnega Aleša

»Aco si to zasluži. Novo mesto mu to dolguje«

Ob tem pa je v javnost prišla pobuda, da bi v Novem mestu po njem poimenovali ulico.

»Kot novomeščan in prebivalec mestnega jedra podajam pobudo za preimenovanje ulice. Novo mesto je ranjeno. V središču mesta, na Rozmanovi ulici, je bil umorjen človek, ki je s svojim nasmehom, toplino in glasbo povezoval ljudi in bil steber skupnosti: Aleš Šutar – Aco. Rozmanova ulica, kjer je bil Aco umorjen, vodi iz Glavnega trga, ki mu je s svojo prisotnostjo dal poseben pečat. Morda bi bilo prav, da razmislimo, da bi se ta ulica po njem imenovala – Šutarjeva ulica.

Prav ta ulica, kjer je Aco umrl, naj postane kraj spomina in spoštovanja. Naj ulica, po kateri hodimo številni novomeščani, postane trajen opomin in izraz spoštovanja do človeka, ki je povezoval, ne razdvajal.

Aco si to zasluži. Novo mesto mu to dolguje,« je zapisal pobudnik Borut Rončevič.

So res prijeli Aleševega krvnika? Namiguje se, da ga niso

Novo mestoAleš Šutarpogrebulica
