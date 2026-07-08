Danes dan d za Branka Grimsa, Janša: »Vsak klub ima svoja pravila«

V politični skupini Evropske ljudske stranke (EPP) bodo danes po napovedih odločali o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, potem ko je prejšnji teden izključitev že uradno potrdilo predsedstvo EPP. Evropskemu poslancu iz SDS med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Glasovanje skupine, ki šteje 185 poslancev, bo potekalo ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli.

Pretekli teden je izključitev Grimsa uradno potrdilo že predsedstvo največje politične skupine v Evropskem parlamentu, ki ji pripadajo tudi štirje evroposlanci iz vrst SDS. Vodja nacionalne delegacije SDS v EPP Romana Tomc je pred današnjim glasovanjem Grimsu predlagala, da odstopi kot evropski poslanec. Kot je dejala v sporočilu za medije, mu je odstop predlagala z namenom zaščite interesov SDS.

V skupini Grimsu, čigar delovanje v imenu EPP so omejili že januarja, med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej. Grims je v odzivu dejal, da glede na omenjeni predlog odločitve »očitno ni problem, da bi delal premalo, ampak je moteče, da delam veliko in dosegam uspehe«.

Premier in Grimsov strankarski kolega Janez Janša je sicer danes dejal, da upa, »da do te izključitve ne bo prišlo«. »Gospod Grims je v ponedeljek, ko smo imeli sejo izvršilnega odbora, sam dejal, da ima v EPP veliko prijateljev, tako da jaz računam, da te njegove besede držijo,« je dejal Janša. Po njegovih besedah Grims ni kršil pravil Slovenske demokratske stranke, saj ni član poslanske skupine SDS v državnem zboru, temveč je član politične skupine EPP v Evropskem parlamentu. »Tam je prišlo do nekaterih notranjih kršitev. Pač vsak klub ima svoja pravila. Niso pa to take stvari po našem mnenju - ker ne gre za vsebino -, da bi zaradi tega moral biti izključen,« je še povedal premier.