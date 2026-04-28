Danes do 25 stopinj, a ne veselite se prehitro

Če uživate na dopustu, izkoristite današnji dan, že zvečer se bo vreme namreč močno poslabšalo. Kot pojasnjujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso), je trenutno vreme po celotni Evropi pod vplivom dveh vremenskih procesov – nad jugozahodno Evropo se zadržuje ciklonsko območje, od severa pa se proti srednji Evropi in Alpam spušča hladen polarni zrak. »Hkratni vpliv obeh bo v sredo našim krajem prinesel dokaj gosto oblačnost in dež, saj bo prav nad našim območjem nastala frontalna cona. V spodnjih plasteh ozračja bo k nam pritekal hladnejši zrak od severovzhoda, v zračnih plasteh nad okoli 2500 metri pa razmeroma topel in vlažen zrak od zahoda,« pojasnjujejo na Arsu.

Čeprav se bo popoldne že začelo oblačiti, predvsem na zahodu in severu pa se bodo začele pojavljati posamezne plohe, pa bo danes še precej toplo, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, delamo plohami in tudi kakšno nevihto. Ob severnem Jadranu se bo krepila burja.

V noči na četrtek se bo nato začelo jasniti, na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa ponekod severovzhodni veter. Ta bo s seboj prinesel občuten spust temperatur, še dodatno pa se bo ohladilo v noči na petek, ko se bo zjasnilo. V petek zjutraj bo v zatišnih legah precejšnja možnost slane, svarijo na Arsu, temperature se bodo po trenutnih napovedih namreč takrat spustile celo do ledišča. V primeru, da načrtujete obisk katerega od kresovanj, ki se bodo dogajala po vseh koncih Slovenije, zato ne pozabite na toplo jakno, odveč ne bo niti bunda, ki so jo mnogi sicer najverjetneje že pospravili v omaro.