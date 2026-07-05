Danes dva potresa v istem delu Slovenije, prvi je bil močnejši

Agencija Republike Slovenije za okolje na svoji spletni strani poroča, da sta bila danes na zahodu Slovenije, ob meji z Italijo, dva potresa. Nadžarišče prvega, ki so ga zabeležili ob 15.07, je bilo sedem kilometrov jugovzhodno od naselja Breginj, nadžarišče drugega, ki so ga zabeležili ob 19.37, pa je bilo devet kilometrov južno od istega naselja. Potresa nista bila zelo močna. Magnituda prvega je bila 1,6, drugega pa 0,8.

Tla so se ta konec tedna v Sloveniji tresla že včeraj. Z urada za seizmologijo Agencije Republike Slovenije za okolje so sporočili, da so ob 21.49 seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,3 v bližini Postojne. Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, so po prvih podatkih potres čutili prebivalci Postojne, Pivke in okoliških naselij. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV EMS-98.