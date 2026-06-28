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Danes in jutri bo peklensko vroče: ne boste verjeli, koliko stopinj ima morje

Vročinski val bo danes in jutri dosegel vrhunec, zaradi izjemno toplega morja pa tudi skok v vodo marsikomu ne bo prinesel želene osvežitve.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Temperature morja. FOTO: Arso

Temperature morja. FOTO: Arso

Temperature morja. FOTO: Mediterranean Heat Waves Monitoring Service

Temperature morja. FOTO: Mediterranean Heat Waves Monitoring Service

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Vročina danes. FOTO: Arso

Vročina danes. FOTO: Arso

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Temperature morja. FOTO: Arso
Temperature morja. FOTO: Mediterranean Heat Waves Monitoring Service
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Vročina danes. FOTO: Arso
Kaja Grozina
 28. 6. 2026 | 09:50
4:01
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Temperature zraka iz dneva v dan rastejo, vse hitreje pa se segreva tudi morje. Ob slovenski obali je voda že tako topla, da marsikomu ne ponuja več prave osvežitve. Po zadnjih meritvah se temperatura morja v Kopru nevarno približuje 30 stopinjam Celzija. Po podatkih Agencije RS za okolje (ARSO) je bilo na mareografski postaji Koper – kapitanija v soboto ob 17.30 izmerjenih 29,3 stopinje Celzija. Če se bo vročina nadaljevala po napovedih, bi lahko morje že danes ali v prihodnjih dneh doseglo oziroma preseglo mejo 30 stopinj Celzija.

Za konec junija gre za zelo redke vrednosti. Po podatkih Meteoinfo je temperatura morja v Kopru junija presegla 29 stopinj Celzija le še v letih 2003, 2019, 2021 in 2025, leta 2002 pa se je povzpela celo do 30,7 stopinje Celzija. Najvišja doslej izmerjena temperatura slovenskega morja ostaja 31,1 stopinje Celzija, ki so jo izmerili 17. julija 2010 na koprski mareografski postaji. Pred letom 1994 temperatura morja ob slovenski obali ni nikoli presegla 30 stopinj Celzija, v zadnjih desetletjih pa so takšne vrednosti vse pogostejše. Rekordno dolgo je bilo morje nad 30 stopinjami leta 2024, ko je ta meja vztrajala kar sedem zaporednih dni.

Temperature morja. FOTO: Arso
Temperature morja. FOTO: Arso

Morje se segreva hitreje kot nekoč

Podnebni podatki kažejo izrazit trend segrevanja severnega Jadrana, poroča Meteoinfo. Med letoma 1961 in 1990 je bila povprečna junijska temperatura morja ob slovenski obali 21,3 stopinje Celzija, povprečna najvišja temperatura pa 24,3 stopinje. Danes so takšne vrednosti precej višje. Po letu 2000 ima morje v juniju povprečno že okoli 23 stopinj Celzija in se redno segreje nad 27 stopinj. Strokovnjaki pojasnjujejo, da k temu prispevajo vse višje temperature zraka, pogostejši in dolgotrajnejši vročinski valovi, močno sončno obsevanje, šibak veter ter dejstvo, da je morje že pred začetkom poletja občutno toplejše kot nekoč.

Temperature morja. FOTO: Mediterranean Heat Waves Monitoring Service
Temperature morja. FOTO: Mediterranean Heat Waves Monitoring Service

Toplo po vsem Jadranu

Visoke temperature beležijo tudi drugod ob Jadranu. Hrvaški meteorološki podatki kažejo, da je bilo v soboto v Malem jezeru na Mljetu izmerjenih kar 29,6 stopinje Celzija, v Velikem jezeru 28,4 stopinje, ob odprti obali pa nekoliko manj. Pri Malinski so izmerili okoli 27 stopinj, pri Malem Lošinju do 27,5 stopinje, v Pulju 26,5 stopinje, v Zadru 26,4 stopinje, v Splitu pa okoli 25 stopinj Celzija.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Povišane temperature morske površine zaznavajo tudi drugod po Sredozemlju, kjer se morski vročinski val stopnjuje že od konca maja. Toplo morje pomeni tudi več izhlapevanja in več vlage v spodnjih plasteh ozračja, zato lahko ob prihodu vremenskih motenj prispeva k močnejšemu razvoju ploh in neviht.

Pred nami najbolj vroča dneva

Meteorologi opozarjajo, da bo vročinski val danes in v ponedeljek dosegel vrhunec. Najvišje dnevne temperature bodo marsikje presegle 35 stopinj Celzija, na najbolj izpostavljenih območjih pa se bodo približale celo 38 stopinjam. Zaradi velike toplotne obremenitve je ARSO izdal tudi opozorila pred nevarno vročino. Strokovnjaki svetujejo, naj se ljudje med najbolj vročim delom dneva zadržujejo v senci ali ohlajenih prostorih, pijejo dovolj tekočine, se izogibajo večjim telesnim naporom ter posebno pozornost namenijo starejšim, otrokom in kroničnim bolnikom. 

Vročina danes. FOTO: Arso
Vročina danes. FOTO: Arso

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