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REGRES 2026

Zaposleni, danes je zadnji dan, ko morate prejeti izplačilo! Če ga še vedno še niste dobili, storite to

Tudi letos je najnižji znesek regresa vezan na minimalno plačo.
Koliko natančno boste dobili, je pogosto odvisno tudi od dejavnosti, v kateri delate. FOTO: Getty Images Getty Images/istockphoto
Koliko natančno boste dobili, je pogosto odvisno tudi od dejavnosti, v kateri delate. FOTO: Getty Images Getty Images/istockphoto
N. P.
 1. 7. 2026 | 09:13
 1. 7. 2026 | 09:13
3:59
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Če še niste preverili svojega bančnega računa, je zdaj pravi trenutek. Danes, 1. julija 2026, je namreč tisti ključni datum, ko mora biti denar za letni dopust že na računih zaposlenih. Zakonodaja je jasna: podjetja morajo to obveznost izpolniti najkasneje do začetka julija. Izjema so le tista podjetja, ki se utapljajo v hudih likvidnostnih težavah. Če njihova panožna kolektivna pogodba to dopušča, lahko izplačilo premaknejo na kasnejši čas, ta rok pa se dokončno izteče 1. novembra.

Tudi letos je najnižji znesek vezan na minimalno plačo. Ker ta v letu 2026 znaša 1.481,88 evra, noben delavec, ki je zaposlen celo leto s polnim delovnim časom, na svoj račun ne sme prejeti manj kot toliko. Ker je regres do višine povprečne bruto plače povsem neobdavčen, boste ta znesek prejeli v celoti na svoj račun, saj država od njega ne bo odščipnila niti evra za prispevke ali dohodnino. Šele če je vaš šef izjemno radodaren in vam nakaže več, kot znaša trenutna povprečna plača v državi, se bo obdavčil tisti del, ki presega to mejo.

Koliko natančno boste dobili, pa je pogosto odvisno tudi od dejavnosti, v kateri delate. Veliko sindikalnih pogodb namreč določa višje zneske, kot jih predpisuje zakon, in v takšnih primerih morajo šefi seči globlje v žep.

Kaj pa, če niste zaposleni celo leto?

Pravila se spremenijo, če v podjetju niste preživeli vseh dvanajstih mesecev ali pa delate le določeno število ur na teden. V teh primerih vam pripada le ustrezen delež denarja. Če ste imeli pogodbo na primer le pet mesecev, boste prejeli pet dvanajstin celotnega zneska. Podobno velja za tiste s polovičnim delovnim časom, ki bodo prejeli polovični znesek, razen v nekaterih specifičnih primerih, ki jih zakon izrecno ščiti (na primer starševstvo).

Včasih pa se zgodi tudi obratno: delavec prejme celoten znesek spomladi, nato pa sredi leta da odpoved. V takšnem scenariju je treba presežek prejetega denarja vrniti podjetju. Najlažje je, če se to poračuna pri zadnji plači, vendar mora delavec za to podpisati posebno soglasje. Če se zaplete in zaposleni denarja noče vrniti prostovoljno, mora podjetje pravico iskati na sodišču.

Za večino pa velja preprosto pravilo: denar mora biti na računu do danes, da si lahko brez finančnih skrbi privoščite zasluženi poletni oddih.

Če pisnega obračuna niste dobili, boste morali pravico poiskati na delovnem sodišču. FOTO: Greenleaf123 Getty Images
Če pisnega obračuna niste dobili, boste morali pravico poiskati na delovnem sodišču. FOTO: Greenleaf123 Getty Images

Če regresa kljub vsemu niste prejeli

V kolikor danes na računu še vedno nimate regresa, podjetje krši zakonodajo. Ker gre za vašo pravico, ki vam pripada po zakonu, zadeve ne prepustite naključju. Spodaj je seznam korakov, ki jih morate storiti takoj.

1. Prvi korak: Pogovor v podjetju

Najprej preverite pri računovodstvu ali kadrovski službi. Lahko gre le za tehnično napako, bančni zamik ali pa je podjetje uradno razglasilo nelikvidnost.

2. Prijava na Inšpektorat RS za delo

Če vodstvo nima pravega odgovora ali pa se izgovarja, podajte prijavo na delovno inšpekcijo. 

3. Zahtevajte plačilno listo (to je ključno!)

Delodajalec vam mora najkasneje do danes izdati pisni obračun regresa (plačilno listo). S to listino lahko greste neposredno do odvetnika ali na sindikat in sprožite izvršbo na banki. 

4. Vložitev tožbe ali izvršbe

Če pisnega obračuna niste dobili, boste morali pravico poiskati na delovnem sodišču s tožbo. Čas imate 5 let od dneva, ko bi moral biti regres izplačan (torej od danes). Poleg regresa vam pripadajo tudi zakonite zamudne obresti, ki začnejo teči s koledarskim dnem po zamudi.

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