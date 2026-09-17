Danes je za Janšo poseben dan: na seji vlade ni manjkalo lepega presenečenja (FOTO)

Današnja seja vlade se je na Gregorčičevi začela nekoliko drugače kot običajno. Med gradivi se je na mizi znašla tudi čokoladna torta, namenjena predsedniku vlade Janezu Janši, ki danes praznuje 68. rojstni dan.

V SDS so svojemu predsedniku na družbenih omrežjih voščili za rojstni dan in objavili tudi fotografijo z današnje seje vlade. Na njej je pred slavljencem torta, oblita s čokolado, okoli mize pa nasmejani člani vlade. Razpoloženje je bilo očitno sproščeno in veselo, Janša pa je ob praznovanju upihnil tudi svečko.

»Danes svoj rojstni dan praznuje naš predsednik Janez Janša! Ob tem posebnem dnevu vam želimo predvsem veliko zdravja, sreče, poguma in energije za vse izzive, ki vas čakajo na nadaljnji poti,« so zapisali v SDS. Zaželeli so mu še leto, polno veselih trenutkov, novih izzivov ter uspehov v zasebnem življenju in pri delu za Slovenijo.

Vlada je imela sicer danes na sporedu 11. redno sejo, med gradivi, pripravljenimi za obravnavo, pa je tudi predlog zakona o Javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta je bil dva dni prej že na dnevnem redu pristojnega vladnega odbora.

Zanimivo pa je, da vlada za začetek današnje seje ni napovedala običajnega fototermina, razlogov za to pa ni pojasnila. Novinarji in fotografi tako niso imeli priložnosti ujeti prvih minut zasedanja in preveriti, ali je na Gregorčičevo poleg torte prispelo tudi kakšno rojstnodnevno darilo za slavljenca.

Kaj predsedniku vlade kažejo zvezde? Preberite v članku Rojstna karta Janeza Janše.