Danes močnejši nalivi na zahodu, ohladilo se bo

Slovenijo so od zahoda zajele padavine, ki se bodo zjutraj razširile nad večji del države. Zaradi napovedanih močnejših nalivov nad zahodno Slovenijo je Agencija RS za okolje (Arso) izdala oranžno opozorilo. Po prehodu hladne fronte bodo popoldne padavine postopno ponehale, najkasneje na vzhodu. Ohladilo se bo.

Najmočnejše nevihte z nalivi vremenoslovci pričakujejo v zahodni polovici države ponoči. Ob jugozahodnem vetru se lahko močnejša padavinska območja razširijo tudi nad osrednjo Slovenijo. Ob morju bo pihal okrepljen jugo.

Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

Skupno bo največ padavin padlo na zahodu, kjer Arso pričakuje od 30 do 80 milimetrov dežja, krajevno lahko tudi več. Najmanj padavin bo na vzhodu, večinoma od 10 do 20 milimetrov.

V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik.

V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale.