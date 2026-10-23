Danes modeli, jutri pravi avioni (FOTO)

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Najmlajši tekmovalec je bil Jaša. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

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Roland Koglot velja za enega najboljših slovenskih ter svetovnih tekmovalcev in razvijalcev na področju letalskega modelarstva. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Roland Koglot velja za enega najboljših slovenskih ter svetovnih tekmovalcev in razvijalcev na področju letalskega modelarstva. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Naj leti! FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Naj leti! FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Sodnica Nina Ajdnik iz Šmarjeških Toplic FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Sodnica Nina Ajdnik iz Šmarjeških Toplic FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Enaindvajsetletni Nejc Kete iz Ajdovščine se z modelarstvom ukvarja 10 let. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Enaindvajsetletni Nejc Kete iz Ajdovščine se z modelarstvom ukvarja 10 let. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

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Za konec še ena iz zraka! FOTO: Aeroklub Novo Mesto

Za konec še ena iz zraka! FOTO: Aeroklub Novo Mesto

Eva Koglot je osvojila naslov mladinske državne prvakinje v kategoriji jadralnih modelov. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Eva Koglot je osvojila naslov mladinske državne prvakinje v kategoriji jadralnih modelov. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Švedi so se odlično odrezali. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Staš Stankovič, predsednik Aerokluba Novo mesto FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Najmlajši tekmovalec je bil Jaša. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Roland Koglot velja za enega najboljših slovenskih ter svetovnih tekmovalcev in razvijalcev na področju letalskega modelarstva. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Naj leti! FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Sodnica Nina Ajdnik iz Šmarjeških Toplic FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Enaindvajsetletni Nejc Kete iz Ajdovščine se z modelarstvom ukvarja 10 let. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Čakajoč na ugoden veter FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Za najboljše so pripravili posebne pokale. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Za konec še ena iz zraka! FOTO: Aeroklub Novo Mesto
Eva Koglot je osvojila naslov mladinske državne prvakinje v kategoriji jadralnih modelov. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
 23. 10. 2026 | 17:17
5:26
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Aeroklub Novo mesto je pod okriljem Letalske zveze Slovenije organiziral tekmovanje za svetovni pokal FAI (Fédération Aéronautique Internationale) v prostoletečih kategorijah modelov ter tekmo za slovenski pokal (SLO Cup).

»Letošnje tekmovanje je bilo po udeležbi največje doslej. Na sobotnem Krka Cupu je nastopilo 70, na nedeljskem SLO Cupu pa 72 tekmovalcev, skupaj 74 športnikov iz 17 držav. Tekmovali so v kategorijah F1A (jadralni modeli), F1B (modeli z gumijastim motorjem) in F1C (motorni modeli). Najmlajši tekmovalec Jaša Bagari je imel komaj sedem let, najstarejši Giorgio Venuti pa 85, kar jasno kaže, da ta šport povezuje generacije,« je vtise strnil Staš Stankovič, predsednik Aerokluba Novo mesto, v sklopu katerega deluje tudi modelarska sekcija. Predsednik kluba vidi modelarstvo kot pomemben prvi stik z letalstvom in podlago za pridobivanje prihodnjih pilotov. Kot pravi, številni, ki začnejo z modeli, pozneje nadaljujejo tudi poklicno pilotsko pot.

Prva tekma za sedemletnika

Najmlajšega Jašo Bagarija iz Murske Sobote je za modelarstvo navdušil oče Boštjan. Deček je povedal, da uživa, ko opazuje leteče modele, sam pa se z modelarstvom ukvarja mesec dni. »Danes je to zame prvo tekmovanje. Opravil sem pet letov in najdlje je bilo letalo, ki ga dvignem z vrvico, v zraku štiri minute,« je bil zadovoljen Jaša.

Velika zahvala gre domačim kmetom, ki nam prijazno omogočijo uporabo svojih polj.

Med mlajšimi na tekmi je bila 14-letna Eva Koglot iz Šempetra pri Novi Gorici, ki je na tekmovanjih z visokimi uvrstitvami že večkrat opozorila nase, tokrat pa je osvojila naslov mladinske državne prvakinje. »Pomembno je, da letalo spustiš v pravem trenutku in da tečeš v pravi smeri,« nam je razložila postopek dviga letala, ki ga lahko ugoden veter nese zelo daleč. Evo je za ta šport navdušil oče Roland, ki se je modelarstvu zapisal pri 10 letih. »V osnovni šoli smo imeli mentorja Antona Špacapana, učitelja tehničnega pouka, ki je bil tudi pilot in je znal pritegniti mlade, za modelarstvo je navdušil cele generacije šolarjev. Modelarski krožek je bil tako priljubljen, da niti ni mogel sprejeti vseh, ki so se mu želeli pridružiti,« se spominja svojih začetkov. Pri 15 je ta hobi opustil, a se mu je znova posvetil pri 40 in danes velja za enega najboljših slovenskih ter svetovnih tekmovalcev in razvijalcev na področju letalskega modelarstva.

Tri kategorije

»Čakam zračni steber. Ta dvigne letalo,« odgovori tekmovalec, ko ga vprašamo, kdaj bo spustil svoj model in ga prepustil zračnemu toku. Modelarji morajo dobro opazovati, da zaznajo trenutek, ko se nad vzletiščem oblikuje stabilen vzgonski tok, ki bo njihovo letalo ponesel visoko v zrak in jim omogočil doseči maksimalen čas leta. Da so bili tokrat v Šentjerneju res najboljši in da je bila raven tekmovanja zelo visoka, pove že dejstvo, da je več tekmovalcev v vseh petih krogih doseglo maksimalne čase, zato so o zmagovalcih odločali dodatni leti, v F1A na obeh tekmah celo višina, izmerjena z višinomerom. Kljub jutranji megli, zaradi katere so nedeljski začetek prestavili, so obe tekmi izpeljali v celoti.

Tekmovalci nastopajo v treh kategorijah: v F1A z jadralnimi modeli, v F1B z modeli na pogon z gumo in F1C z motornimi modeli. Bistvo tekmovanja je trajanje leta, pri čemer ima vsak od petih startov določeno najdaljše upoštevano trajanje. Na tej prireditvi so bile to tri ali štiri minute. Jadralni model tekmovalec dvigne s 50 metrov dolgo vrvico, merjenje časa pa se začne, ko ga od nje odpne. Pri modelih na pogon z gumo navita guma poganja propeler, model pa poleti iz roke. V kategoriji F1C imajo modeli bencinski motor, katerega delovanje je omejeno na štiri sekunde, nato let nadaljujejo brez njegovega pogona.

V Šentjerneju že četrt stoletja prirejajo tekmovanje za svetovni pokal.

Staš Stankovič, predsednik Aerokluba Novo mesto FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Staš Stankovič, predsednik Aerokluba Novo mesto FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
In rezultati? Na Krka Cupu je v kategoriji F1A zmagal Boštjan Bagari (Slovenija) pred Švedom Perom Findahlom in Fincem Mikkom Sivonenom, v F1B Poljak Adam Krawiec, v F1C pa Srb Darko Raić. Na SLO Cupu je v F1A slavil Per Findahl (Švedska) pred Boštjanom Bagarijem in Čehom Dušanom Fričem, v F1B Turek Ismet Yurtseven, v F1C pa Italijan Giorgio Venuti. Med mladinci sta zmagala Adrian Neubauer (Slovaška) na Krka Cupu in Tymon Niezborala (Poljska) na SLO Cupu. »Velika zahvala gre domačim kmetom, ki nam prijazno omogočijo uporabo svojih polj. Da na tekmovanje prihaja toliko športnikov iz toliko držav, je rezultat dobre organizacije v 25-letni zgodovini tekmovanja. Posebna zahvala zato pilotom in letalskim modelarjem Aerokluba Novo mesto ter vsem drugim podpornikom, ki nam pomagajo tekmovanje organizirati na najvišji ravni, primerljivi s tekmami svetovnega pokala. Posebej se zahvaljujemo tudi županu Občine Šentjernej Jožetu Simončiču ter podjetjem L-tek, d. o. o., Vodateh, d. o. o., in Krka, d. d., ki so dolgoletni podporniki tega tekmovanja,« je sklenil Stankovič.

Sodnica Nina Ajdnik iz Šmarjeških Toplic FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Sodnica Nina Ajdnik iz Šmarjeških Toplic FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Najmlajši tekmovalec je bil Jaša. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Najmlajši tekmovalec je bil Jaša. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Roland Koglot velja za enega najboljših slovenskih ter svetovnih tekmovalcev in razvijalcev na področju letalskega modelarstva. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Roland Koglot velja za enega najboljših slovenskih ter svetovnih tekmovalcev in razvijalcev na področju letalskega modelarstva. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Naj leti! FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Naj leti! FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Enaindvajsetletni Nejc Kete iz Ajdovščine se z modelarstvom ukvarja 10 let. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Enaindvajsetletni Nejc Kete iz Ajdovščine se z modelarstvom ukvarja 10 let. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Čakajoč na ugoden veter FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Čakajoč na ugoden veter FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Eva Koglot je osvojila naslov mladinske državne prvakinje v kategoriji jadralnih modelov. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Eva Koglot je osvojila naslov mladinske državne prvakinje v kategoriji jadralnih modelov. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Za najboljše so pripravili posebne pokale. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Za najboljše so pripravili posebne pokale. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Za konec še ena iz zraka! FOTO: Aeroklub Novo Mesto
Za konec še ena iz zraka! FOTO: Aeroklub Novo Mesto

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KULTURNO IN ZABAVNO

Preverite, kdo prihaja v prestolnico!

Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 08:53
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Novice  |  Slovenija
NAKUPI

Za živila lahko plačate tudi 500 evrov manj

Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 14:19
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Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 08:28
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Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSNO

Kako boste kuhali to jesen?

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
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Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Vrednosti baterijskega hranilnika določa strategija upravljanja

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
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Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Kam s prihranki za prihodnost?

UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 10:15
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Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
19. 10. 2026 | 09:41
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