Danes možni močnejši nalivi, Arso prižgal alarme za točo

Z Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) so sporočili, da bo danes popoldne spremenljivo oblačno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 26 do 31 stopinj Celzija, nastalo pa bo nekaj ploh in neviht, ki se bodo zavlekle v večer. Po pisanju Facebook strani Neurje.si, lahko nastanejo močnejši nalivi, prehodno okrepljen veter in pogostejši udari strel. Dodali so, da ni izključena niti manjša toča. »Verjetnost za razvoj neviht bo nekoliko večja v severni, severovzhodni in delu osrednje Slovenije, proti večeru pa tudi na jugu države,« so še zapisali.

Arso je zaradi možnega nastanka toče popoldne prižgal alarme. Ob 16,15 je bila velika verjetnost za njen nastanek na Bovškem, Gorenjskem ter v Ljubljani z okolico. Spodaj lahko vidite, kje je trenutno največja verjetnost za njen nastanek.

Verjetnost za nastanek toče ob 16.15. FOTO: Arso/zajem zaslona

Nevihte v začetku tedna

Nevihte bodo možne tudi v začetku tedna. Arso napoveduje, da bo v ponedeljek delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa bodo možne krajevne plohe in nevihte. Velike vročine ne bo, saj bodo najnižje jutranje temperature od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne pa od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Tudi v torek lahko popoldne še nastane kakšna ploha ali nevihta, sicer pa bomo po zdajšnji napovedi ta dan imeli večinoma sončno vreme. Za sredo pa kaže, da bo precej jasno in nekoliko bolj vroče.