Danes se uradno začenja volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami

Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih štirih letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. uri iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih.

Tako je danes tudi zadnji dan, ko lahko volivke in volivci na upravnih enotah podpišejo obrazec podpore kandidaturi oz. listi kandidatov. Kandidati pa morajo hkrati z vložitvijo kandidatur oz. kandidatnih list občinski volilni komisiji sporočiti tudi podatke o organizatorju volilne kampanje.

Kdo vse bodo kandidati za županske položaje in mesta v občinskih svetih, bo dokončno znano 25. oktobra, ko je zadnji rok za izdajo odločb o potrditvi oz. zavrnitvi kandidatur.

Sezname potrjenih kandidatur in list kandidatov pa bodo morale občinske volilne komisije javno objaviti najpozneje 30. oktobra.

Nekaj več kot 1,6 milijona volilnih upravičencev bo na lokalnih volitvah lahko oddalo glas za nove župane in občinske svetnike, v občinah, ki imajo ustanovljene ožje dele, pa tudi za člane svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. V tistih občinah, kjer nobenemu od županskih kandidatov v prvem krogu ne bo uspelo zbrati večine glasov, bo še drugi krog županskih volitev, ki bo 14 dni po prvem, 29. novembra. Volilna kampanja se bo končala 24 ur pred dnem glasovanja, ko bo nastopil volilni molk.