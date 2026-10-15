Danes se v Ljubljani obeta prometni kaos: številne zapore, spremenjene trase avtobusov in zastoji

Voznike in potnike ljubljanskih mestnih avtobusov danes čakajo precejšnje prometne nevšečnosti. Zaradi obiska 12 evropskih predsednikov bodo v središču Ljubljane zaprte številne ceste, spremenjene bodo trase več kot 20 avtobusnih linij, zastoji pa so mogoči tudi na drugih prometnicah, zlasti na poteh varovanih kolon. Prometne težave je pričakovati tudi na povezavah med Ljubljano in Brdom pri Kranju.

Zaradi srečanja predsednikov držav članic Evropske unije v okviru neformalne skupine Arraiolos bo danes in jutri veljal poseben prometni režim. Policija voznike opozarja na številne zapore, obvoze in možnost zastojev. Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo gostila 12 predsednikov evropskih držav. Srečanje se bo danes zvečer začelo s slavnostno večerjo v Kristalni dvorani predsedniške palače, v petek pa bodo visoki gostje dan preživeli na Brdu pri Kranju.

Zaradi premikov varovanih kolon je mogoče pričakovati tudi kratkotrajne zapore na njihovih poteh, zato lahko prihaja do zastojev tako v prestolnici kot na prometnih povezavah proti Brdu pri Kranju.

FOTO: Policija

Katere ceste bodo danes popolnoma zaprte?

Od 15. do 23. ure bosta v okolici predsedniške palače popolnoma zaprta naslednja odseka:

• Prešernova cesta od križišča z Rimsko do križišča z Erjavčevo cesto.

• Gregorčičeva ulica od križišča s Prešernovo cesto do križišča z Igriško ulico.

• Na obeh odsekih že od 7. ure velja tudi omejitev parkiranja.

Od danes od 10. ure do petka do 10. ure bodo vzpostavljene še delne zapore v okolici hotela Grand Plaza in Bavarskega dvora.

Na Slovenski cesti bo delno zaprto smerno vozišče proti Bežigradu, in sicer od križišča s Trdinovo do križišča s Tivolsko cesto. Po preostalem delu vozišča bo promet potekal enosmerno iz smeri Dunajske proti Aškerčevi cesti.

Z Gosposvetske ceste bo prepovedano zavijanje levo na Slovensko cesto, izjema bodo varovane kolone. S Tavčarjeve in Trdinove ulice bo mogoče na Slovensko cesto zavijati le levo.

Delna zapora bo veljala tudi na Pražakovi ulici med Slovensko in Cigaletovo, zaprt pa bo še pločnik na Trgu Osvobodilne fronte ob hotelu Grand Plaza v smeri železniške postaje.

Popolnoma zaprti bosta: Prešernova cesta od križišča z Rimsko cesto do križišča z Erjavčevo cesto, Gregorčičeva ulica od križišča s Prešernovo cesto do križišča z Igriško ulico. Na navedenih odsekih Prešernove ceste in Gregorčičeve ulice bo 15. oktobra od 7. ure veljala tudi omejitev parkiranja. FOTO: Policija

Pozor, drugače bo vozilo več kot 20 linij LPP!

Zaradi zapore dela Slovenske ceste na območju Bavarskega dvora bodo od danes od 10. ure predvidoma do petka do 10. ure po spremenjenih trasah vozili tudi mestni avtobusi.

Obvozi veljajo za linije 2, 3G, 6, 6B, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 18L, 19B, 19I, 20, 25, 27, 51, 56, 60 in N5.

Avtobusi bodo večinoma preusmerjeni prek Tivolske in Gosposvetske ceste oziroma Celovške in Bleiweisove ceste, odvisno od posamezne linije. Za potnike bo na Tivolski cesti, v neposredni bližini bencinskega servisa Petrol, urejeno nadomestno avtobusno postajališče.

Potnikom svetujejo, naj za pot načrtujejo nekoliko več časa in pred odhodom preverijo spremenjene trase svojih avtobusov.

Policija opozarja: ob prihodu kolone se morate ustaviti

Poleg vnaprej napovedanih zapor bodo policisti med premiki tujih delegacij vzpostavljali tudi kratkotrajne mobilne zapore. Promet bodo urejali na poteh varovanih kolon, kar lahko povzroči dodatne zastoje.

Policijska vozila, ki spremljajo varovane kolone, uporabljajo rdeče in modre svetlobne znake. Vozniki se morajo ob srečanju s takšno kolono takoj ustaviti ob robu ali zunaj vozišča ter ji omogočiti neoviran prehod.

Tudi drugi udeleženci v prometu se morajo umakniti z vozišča. Vožnjo je dovoljeno nadaljevati šele, ko odpeljejo vsa vozila v koloni.

Policija zato poziva voznike, naj danes in jutri dosledno upoštevajo prometno signalizacijo in navodila policistov ter računajo na daljši čas potovanja, predvsem v središču Ljubljane in na poteh, po katerih se bodo premikale tuje delegacije.