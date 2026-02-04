Danes še zadnje slovo od legendarne slovenske smučarke

Nekdanja slovenska alpska smučarka Nataša Bokal, ki je na svetovnem prvenstvu leta 1991 v Saalbach-Hinterglemmu osvojila srebro v slalomu, je v soboto umrla v 59. letu starosti.

Nekdanja smučarka se je v zadnjih letih borila z rakom, prvič je zbolela pred sedmimi leti, ko je prestala operacijo in kemoterapijo, leta 2023 pa se je bolezen vrnila.

Obvestilo o pogrebu. FOTO: Zaslonski Posnetek

Na najvišji ravni tekmovanj v svetovnem pokalu je s prekinitvami nastopala med letoma 1991 in 2003. Največji uspeh je dosegla na domači tekmi v Kranjski Gori, ko je leta 1991 zmagala v slalomu in bila druga v veleslalomu, druga je bila še na slalomu v Lienzu leta 1999. Skupno je na tekmah svetovnega pokala v prvi deseterici končala na 25 preizkušnjah.

Na največjih tekmovanjih, svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah, je bil njen največji dosežek srebro s SP 1991, ko jo je premagala le slovita Švicarka Vreni Schneider. Leta 1996 je bila v slalomu deseta. Na olimpijskih igrah pa je bila leta 1992 v Albertvillu sedma v kombinaciji, leta 2002 v Salt Lake Cityju pa deveta v slalomu.

Danes pogreb

Pogreb Nataša Bokal bo danes ob 15. uri na pokopališču v Stari Loki. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 8. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.