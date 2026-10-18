Danes v Ljubljano nikar z avtomobilom, ceste bodo zavzeli tekači

Slovenska prestolnica bo danes gostila drugi tekmovalni del 30. NLB ljubljanskega maratona, ko bo promet urejen po posebnem načrtu. Organizatorji sicer svetujejo, da se v mesto pripelje z javnim prevozom, za tekače bodo mestni avtobusi vlaki Slovenskih železnic na voljo brezplačno.

Že ob deveti uri se bosta začela teka na 42 in 21 km na Slovenski cesti, cilj pa na Kongresnem trgu. Vožnja po trasi bo prepovedana. Zaradi maratona bo zaprtih več cest, do predvidoma 16. ure pa povsem mestno središče ter območje med Aškerčevo cesto in Trgom OF. Z izjemo ožjega središča mesta se bodo ceste zapirale in odpirale postopoma od 8.00 dalje. Od 16.00 dalje zapor zaradi maratona ne bo več. Promet bo moten ne le v ožjem središču, kjer so ponekod že od četrtka popolne zapore, ampak tudi širše, na Ježici, Bežigradu, Viču in okrog Dolenjske ceste mimo Štepanje vasi proti BTC ter v Stožicah.

Prehodi čez progo bodo možni na označenih mestih, varnostniki bodo omogočali varen prehod tako pešcem kot voznikom. Potrebno bo počakati samo na prehod večje množice tekačev, a ne več kot 20 minut, zagotavljajo organizatorji. Ljubljančani in obiskovalci si bodo lahko pomagali tudi s prikazom trase na portalu promet.si, kjer bodo označene točke prehoda preko trase, s klikom na dele trase pa se bo prikazal tudi predviden čas zapore. Uporabnike aplikacije Promet + bo pri načrtovanju poti po Ljubljani usmerila tako, da se bodo izognili trasi. Od 6.30 do predvidoma 16. ure bo popolnoma zaprta garažna hiša na Kongresnem trgu. V tem času ne bosta možna ne uvoz ne izvoz iz garaže.

Zapore cest, nedelja, 18. oktober:

ura ulica kilometer predel

0.00-20.00 Slovenska cesta 1 med Gosposvetsko in Tivolsko

8.45-15.00 Dunajska cesta 1-2 med Tivolsko in Samovo

8.45-15.00 Dunajska cesta 2-3 in med Samovo in Baragovo

8.45-10.45 Dunajska cesta 3-4 med Baragovo in cesto 7. septembra

8.45-11.00 Slo.- Podmilščakova 5-7 med cesto 7. septembra in Samovo

8.45-11.00 Drenikova ulica 7-8 med Samovo in Aljaževo

8.45-11.15 Aljaževa ulica 8 med Drenikovo in Goriško

8.45-11.35 Goriška - L.brigade 8-11 med Aljaževo in ulico Jožeta Jame

9.00-11.35 Ul. Jožeta Jame 11 med Cesto Ljubljanske brigade in Celovško

9.00-11.50 Pečnikova ulica 11-12 med Celovško in Regentovo

9.05-11.55 Regentova cesta 12 med Pečnikovo in Majorja Lavriča

9.05-12.00 Vodnikova cesta 13 med Majorja Lavriča in Šišensko

9.05-12.25 Šišenska - Večna p. 14-15 med Vodnikovo in Pot Roberta Blinca

9.10-12.40 Pot Roberta Blinca 16 med Večno potjo in Pot za Brdom

9.10-12.50 Pot za Brdom 16-17 med Potjo Roberta Blinca in Cesto na Brdo

9.15-13.10 C.na Brdo-R.dolina 17-18 med Potjo za Brdom in Rožno dolino, C.XV

9.15-13.10 R. dolina, C. XV 18-19 med Rožno dolino, C.II in Rožno dolino, C.VIII

9.15-13.15 R. dolina, C. VIII 18-19 med Rožno dolino, C.XV in Rožno dolino,

9.30-13.15 R. dolina, C. IX 19 med Rožno dolino, C.VIII in Rožno dolino, C.VI

9.30-13.15 R. dolina, C. VI 19 med Rožno dolino, C.IX in Rožno dolino, C.III

9.35-13.20 R. dolina, C. III 19-20 med Škrabčevo in Šestovo

9.35-13.20 Šestova ulica 20 med Rožno dolina, C.II in Tržaško cesta

9.40-13.20 Tržaška cesta 20 med Šestovo in Aškerčevo ulico

5.00-15.00 Aškerčeva cesta 20-21 med Tržaško in Zoisovo

9.55-12.30 Grohar.-Riharjeva 20-21 med Aškerčevo in Kolezijsko

10.00-12.40 Kolez.-Gerbičeva 21-22 med Riharjevo in Koprsko

10.00-12.40 Koprska ulica 22 med Gerbičevo in Cesto v Mestni log

10.00-12.55 Cesta v Mestni log 22-24 med Koprsko in Barjansko

10.05-13.10 Kopačeva - Jurčkova 24-26 med Barjansko in Peruzzijevo

10.05-13.10 Peruzzijeva ulica 26 med Jurčkovo cesto in Cesto ob Dolenjski železnici

10.10-13.30 Ob Dolen. železnici 27-28 med Peruzzijevo in Orlovo ulico

10.10-13.30 Orlova ulica 28 med ob Dolenjski železnici in Ižansko cesto

10.15-13.40 Ižanska cesta 29 med Orlovo in Hradetckega cesto

10.15-13.45 Hradetskega cesta 29-30 med Ižansko cesto in Poljansko cesto

10.20-13.55 Litijska cesta 30-31 med Poljansko cesto in Kajuhovo cesto

10.25-14.10 Kajuhova ulica 31-33 med Litijsko cesto in Šmartinsko cesto

10.30-14.30 Šmartinska cesta 33-35 med Kajuhovo in Flajšmanovo ulico

10.30-14.30 Pokopališka ulica 33 med Šmartinsko in Kavčičevo ulico

10.30-14.30 Kavčičeva ulica 33-34 med Rožičevo ulico in Središko ulico

10.30-14.30 Središka ulica 34 med Kavčičevo ulico in Šmartinsko cesto

10.30-14.30 Šmartinska cesta 33-35 med Kajuhovo in Flajšmanovo ulico

10.30-14.30 Pokopališka ulica 33 med Šmartinsko in Kavčičevo ulico

10.30-14.30 Kavčičeva ulica 33-34 med Rožičevo ulico in Središko ulico

10.30-14.30 Središka ulica 34 med Kavčičevo ulico in Šmartinsko cesto

10.30-14.30 Šmartinska cesta 34-35 med Središko ulico in Savsko ulico

10.30-14.30 Savska cesta 35 med Šmartinsko in Linhartovo oz. rondo 1

10.30-14.30 Štajerska cesta 35 med Linhartovo in Kranjčevo

10.30-14.40 Štajerska cesta 35-36 med Kranjčevo in Božičevo

10.30-14.45 Božičeva-Baragova 36-37 med Štajerska 3. rondo in Dunajsko cesto

10.30-14.30 Šmartinska cesta 33-35 med Kajuhovo in Flajšmanovo ulico

10.30-14.30 Pokopališka ulica 33 med Šmartinsko in Kavčičevo ulico

10.30-14.30 Kavčičeva ulica 33-34 med Rožičevo ulico in Središko ulico

10.30-14.30 Središka ulica 34 med Kavčičevo ulico in Šmartinsko cesto

10.30-14.30 Šmartinska cesta 34-35 med Središko ulico in Savsko ulico

10.30-14.30 Savska cesta 35 med Šmartinsko in Linhartovo oz. rondo 1

10.30-14.30 Štajerska cesta 35 med Linhartovo in Kranjčevo

10.30-14.40 Štajerska cesta 35-36 med Kranjčevo in Božičevo

10.30-14.45 Božičeva-Baragova 36-37 med Štajerska 3. rondo in Dunajsko cesto

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8.45-15.00 Dunajska cesta 37-39 med Baragovo in Samovo

7.45-15.00 Dunajska cesta 37-39 med Samovo in Tivolsko

8.45-15.00 Slovenska cesta med Tivolsko cesto in Gosposvetsko cesto

8.45-15.00 Gosposvetska cesta med Slovensko cesto in Bleiweisovo cesto

8.45-15.00 Bleiweisova cesta med Gosposvetsko cesto in Aškerčevo cesto

5.00-15.00 Aškerčeva cesta med Tržaško in Zoisovo

6.00-20.00 Slovenska cesta med Gosposvetsko in Aškerčevo