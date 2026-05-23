Danes v Sloveniji namerili prvo tridesetico, a pripravite se, še naprej bo vroče!

Meritve, ki jih je na svoji spletni strani objavila Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso), so pokazale, da so bile danes najvišje dnevne temperature marsikje po državi nekje med 25 in 30 stopinj Celzija. Zabeležena je bila tudi prva tridesetica, ki so jo izmerili v Novi Gorici. Kot kaže trenutna vremenska napoved, pa bomo v Sloveniji tridesetico dosegli tudi v prihodnjih dneh, saj kaže, da bodo najvišje dnevne temperature ravno okrog nje.

Po pisanju Arsa bomo imeli danes ponoči pretežno jasno vreme. Tudi jutri nas čaka precej jasno vreme. V notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ob tem bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija.

Prva polovica tedna zelo topla

Lepo vreme bomo imeli tudi v ponedeljek in torek, saj bo pretežno jasno. Tudi ta dva dneva bo zelo toplo, saj bodo najvišje dnevne temperature okoli 30 stopinj Celzija. V sredo bo sprva sončno in zelo toplo, saj se bodo temperature gibale okrog 30 stopinj Celzija, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. Ob padavinah nas bo v sredo oziroma v noči na četrtek predvidoma dosegla in prešla hladna fronta, saj bodo navišje dnevne temperature padle za nekaj stopinj celzija, a se bodo nato predvidoma prihodnje dni ponovno dvigovale. Arsova napoved kaže, da bo od četrtka dalje ponovno precej jasno vreme.