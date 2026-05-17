VELENJSKA VISTA

Danes v Velenju ponovno želeli podreti svetovni rekord, a ni se izšlo

Na dogodku sta bila tudi predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar in prvak stranke SDS Janez Janša.
Podiranje rekorda v Velenju. FOTO: Nataša Pirc Musar/Facebook/zaslonska slika
STA, M. J.
 17. 5. 2026 | 17:18
Na velenjski Visti se je danes na množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike zbralo 4066 harmonikarjev iz Slovenije in tujine, ki so skupaj zaigrali skladbo Na Golici bratov Avsenik. Svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji drži Kitajska, sicer niso podrli. So pa po podatkih organizatorjev harmonikarji danes uradno postavili nov slovenski in evropski rekord v skupinskem igranju harmonike. Prejšnji rekord, dosežen leta 2011 v Cerkljah ob Krki, je znašal 1137 harmonikarjev. Dogodek je spremljalo tudi okoli 11.000 obiskovalcev, so dodali.

Častna pokroviteljica dogodka, predsednica republike Nataše Pirc Musar, je v nagovoru poudarila, da današnji dan ni bil le lov za številkami, temveč praznik srca, glasbe in narodne povezanosti. Spomnila je, da ima Kitajska več kot milijardo prebivalcev, Slovenija pa le dobra dva milijona, zato je že sam dosežek izjemen. Po predsedničinem mnenju današnji dogodek, ki se ga je udeležil tudi predsednik SDS Janez Janša, dokazuje, da je Slovenija dežela harmonike in ljudi, ki znajo stopiti skupaj. Predsednica je razkrila, da se je v mladosti učila igrati klavirsko harmoniko in še danes se spominja ponosa, ko je znala zaigrati pesem Zagorski zvonovi. Posebno zahvalo je namenila harmonikarju Robert Goterju, pobudniku dogodka in novemu nosilcu Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike, ki mu je uspelo pod eno melodijo povezati na tisoče ljudi. Po besedah predsednice danes na Visti, ki je pokala po šivih, ni nihče igral zase, ampak za Slovenijo - za občutek enotnosti, ponosa in pripadnosti, ki ga bodo, kot je dejala, pomnile še generacije.

Letošnji dosežki so uvod v še večji podvig

Velenjski župan Peter Dermol je ob tem poudaril, da je Velenje »majhno svetovno mesto«, Slovenija pa majhna država z velikim srcem. Pobudnik dogodka Goter je dejal, da letošnji dosežki predstavljajo predvsem uvod v še večji podvig prihodnje leto, ko bodo harmonikarji 12. junija na Visti znova poskusili podreti Guinnessov rekord v skupinskem igranju na harmoniko. Ob zahvalah podpornikom, sponzorjem in obiskovalcem je ocenil, da je za njim izjemno zahteven, a nepozaben izziv.

Harmoniko je Goter neprekinjeno igral od srede do sobote zvečer več kot 83 ur. Ob tem je spomnil, da je ob prvem poskusu zdržal 58 ur, letos pa je letvico postavil občutno višje. Za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov je moral preseči dosedanji rekord 80 ur, 53 minut in 28 sekund.

Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Slovenski velikan ruši stara pravila

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Logo
IZBRANO ZA VAS
