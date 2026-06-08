Danes zadnje slovo od Dušana Konde: svojci sporočili, kdo ni dobrodošel na pogrebu

Na Mestnem pokopališču v Celju se bodo ob 15. uri poslovili od Dušana Konde, dolgoletnega predsednika Kajak kanu kluba Nivo Celje in človeka, ki je za številne pomenil srce celjske Špice. Žara pokojnika je v mrliški vežici od 12. ure dalje. Dan pozneje bo v Mestni občini Celje potekala še žalna seja.

Ganljive besede žene Jelene

V dneh pred zadnjim slovesom se je na družbenem omrežju Facebook oglasila Dušanova žena Jelena. Zapisala je pretresljivo sporočilo, polno bolečine in ljubezni. »Mili moj, nič te ne more več vrniti, ne meni, ne najini hčeri, ne najinemu sinu in snahi. V mojem srcu si. Za vedno. Moj ljubi,« je zapisala.

Smrt Dušana Konde, dolgoletnega predsednika Kajak kanu kluba Nivo Celje. Pogreb bo v ponedeljek, 8. junija 2026, ob 15. uri na pokopališču Celje. FOTO: Bralec

Obenem je razkrila željo družine glede današnjega pogreba. Kot je zapisala, ne želi, da bi bili na zadnjem slovesu navzoči ljudje, ki so po njenem prepričanju v zadnjih dneh njegovega življenja povzročili največ stisk in bolečin.

»Ob zadnjem slovesu od mojega in vašega Dušana ne želim, da bi bile prisotne tiste osebe, ki so mu v zadnjih dneh njegovega življenja povzročile največje stiske in bolečine in ki so z gotovostjo privedle do bridkega konca,« je zapisala.

Svoje sporočilo je sklenila z besedami: »Ljubi moj, srečava se tam nekje preko zvezd in bolečine. In tudi jaz ti vračam krvav srček. Vedno tvoja.« S privolitvijo Jelene Konda bo dobrodošel nekdanji kajakaš in še do nedavnega predsednik slovenske vlade dr. Robert Golob.

Klub začasno vodi Andrej Karner

Življenje kljub bolečini teče naprej. V klubu so sporočili, da bo dosedanji podpredsednik Andrej Karner do nadaljnjega opravljal funkcijo vršilca dolžnosti predsednika kluba.

Dušan Konda je bil za številne veliko več kot športni delavec. Bil je srce Špice, človek, ob katerem so se kajakašice in kajakaši v Celju dobro počutili, ter eden tistih Celjanov, ki so mesto zaznamovali z delom, predanostjo in energijo. Mnogi ga ne bodo pozabili. Za svoj prispevek je med drugim prejel naziv naj Celjan 2024, Mestna občina Celje pa se ga je ob smrti spomnila kot izjemnega člana skupnosti.

V Kajak kanu klubu Nivo Celje so sporočili, da lahko vsi, ki bi želeli počastiti njegov spomin, namesto rož in sveč prispevajo donacijo klubu. Prispevke zbirajo na računu KKK NIVO Celje, TRR SI56 6100 0002 2295 991, odprtem pri Delavski hranilnici. Pri nakazilu je treba navesti sklic SI 00 99 in namen »Našemu Dušanu«. Ob tem so celjski kajakaši poudarili, da rož in sveč na pokopališču ne bodo odklanjali.

Žalna seja na Mestni občini Celje bo jutri, v torek, ob 13. uri, v neposrednem prenosu na Televiziji Celje.

V dneh pred njegovo smrtjo se je Konda znašel v središču javnih očitkov in političnih namigovanj, povezanih z domnevnim novačenjem poslancev za podporo novi vladi Roberta Goloba. Očitke je kategorično zanikal, kljub temu pa so se pritiski in javne razprave nadaljevali. Po njegovi smrti se je v javnosti odprlo tudi vprašanje odgovornosti politike, medijev in družbenih omrežij pri javnem izpostavljanju posameznikov.