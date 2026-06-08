  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLOVO

Danes zadnje slovo od Dušana Konde: svojci sporočili, kdo ni dobrodošel na pogrebu

Dušanovi svojci so izrazili željo, da nihče od tistih, ki so botrovali tragediji, ne prisostvuje pogrebu.
Dušan Konda FOTO: Moc
Dušan Konda FOTO: Moc
N. Č.
 8. 6. 2026 | 11:21
 8. 6. 2026 | 12:57
3:36
A+A-

Na Mestnem pokopališču v Celju se bodo ob 15. uri poslovili od Dušana Konde, dolgoletnega predsednika Kajak kanu kluba Nivo Celje in človeka, ki je za številne pomenil srce celjske Špice. Žara pokojnika je v mrliški vežici od 12. ure dalje. Dan pozneje bo v Mestni občini Celje potekala še žalna seja.

Ganljive besede žene Jelene

V dneh pred zadnjim slovesom se je na družbenem omrežju Facebook oglasila Dušanova žena Jelena. Zapisala je pretresljivo sporočilo, polno bolečine in ljubezni. »Mili moj, nič te ne more več vrniti, ne meni, ne najini hčeri, ne najinemu sinu in snahi. V mojem srcu si. Za vedno. Moj ljubi,« je zapisala.

Smrt Dušana Konde, dolgoletnega predsednika Kajak kanu kluba Nivo Celje. Pogreb bo v ponedeljek, 8. junija 2026, ob 15. uri na pokopališču Celje. FOTO: Bralec
Smrt Dušana Konde, dolgoletnega predsednika Kajak kanu kluba Nivo Celje. Pogreb bo v ponedeljek, 8. junija 2026, ob 15. uri na pokopališču Celje. FOTO: Bralec

Obenem je razkrila željo družine glede današnjega pogreba. Kot je zapisala, ne želi, da bi bili na zadnjem slovesu navzoči ljudje, ki so po njenem prepričanju v zadnjih dneh njegovega življenja povzročili največ stisk in bolečin.

»Ob zadnjem slovesu od mojega in vašega Dušana ne želim, da bi bile prisotne tiste osebe, ki so mu v zadnjih dneh njegovega življenja povzročile največje stiske in bolečine in ki so z gotovostjo privedle do bridkega konca,« je zapisala.

Svoje sporočilo je sklenila z besedami: »Ljubi moj, srečava se tam nekje preko zvezd in bolečine. In tudi jaz ti vračam krvav srček. Vedno tvoja.« S privolitvijo Jelene Konda bo dobrodošel nekdanji kajakaš in še do nedavnega predsednik slovenske vlade dr. Robert Golob.

Klub začasno vodi Andrej Karner

Življenje kljub bolečini teče naprej. V klubu so sporočili, da bo dosedanji podpredsednik Andrej Karner do nadaljnjega opravljal funkcijo vršilca dolžnosti predsednika kluba.

Dušan Konda je bil za številne veliko več kot športni delavec. Bil je srce Špice, človek, ob katerem so se kajakašice in kajakaši v Celju dobro počutili, ter eden tistih Celjanov, ki so mesto zaznamovali z delom, predanostjo in energijo. Mnogi ga ne bodo pozabili. Za svoj prispevek je med drugim prejel naziv naj Celjan 2024, Mestna občina Celje pa se ga je ob smrti spomnila kot izjemnega člana skupnosti.

V Kajak kanu klubu Nivo Celje so sporočili, da lahko vsi, ki bi želeli počastiti njegov spomin, namesto rož in sveč prispevajo donacijo klubu. Prispevke zbirajo na računu KKK NIVO Celje, TRR SI56 6100 0002 2295 991, odprtem pri Delavski hranilnici. Pri nakazilu je treba navesti sklic SI 00 99 in namen »Našemu Dušanu«. Ob tem so celjski kajakaši poudarili, da rož in sveč na pokopališču ne bodo odklanjali.

Žalna seja na Mestni občini Celje bo jutri, v torek, ob 13. uri, v neposrednem prenosu na Televiziji Celje.

V dneh pred njegovo smrtjo se je Konda znašel v središču javnih očitkov in političnih namigovanj, povezanih z domnevnim novačenjem poslancev za podporo novi vladi Roberta Goloba. Očitke je kategorično zanikal, kljub temu pa so se pritiski in javne razprave nadaljevali. Po njegovi smrti se je v javnosti odprlo tudi vprašanje odgovornosti politike, medijev in družbenih omrežij pri javnem izpostavljanju posameznikov.

Zadnji zapis Dušana Konde teden dni pred smrtjo

Le teden dni pred smrtjo je Dušan Konda na Facebooku objavil čustven zapis, v katerem je odločno zavrnil očitke, povezane z domnevnim političnim lobiranjem, ter poudaril, da je vselej deloval v dobro celjskega kajakaštva in razvoja Špice.

Zapis objavljamo v celoti:

»Dragi moji družinski člani, člani kluba, prijatelji in vsi, ki me poznate

Na Špici sem polnih 48 let.

Preživel sem težke stvari in tudi sedaj bom. Kot mlad fant, ki je zaradi bolezni v začetku osemdesetih moral aktivno prenehati z veslanjem, kot človek v srednjih letih, točno 20 let nazaj, ko smo v požaru izgubili popolnoma vse in to sedaj... To, kar naj bi se zgodilo v sredini aprila, je totalna laž in blatenje mojega imena.

Res je, da sem se na Špici dvakrat sestal s Sandijem Štorekom, aktualnim poslancem, s katerim se poznava dolga leta.

Zakaj?... Vse v borbi za naš kajakaški center, v borbi za novo progo... Res je, lobiral sem. Takrat se ni vedelo, kam se bo stranka Resnica, ki je bila jeziček na tehtnici, pozicionirala.

Ja lobiral sem, lobiranje pa je zakonito. Res pa je, da se v svojem žaru, za dobro kajakašev v Celju, nisem registriral kot lobist, saj tega niti nisem vedel. To kar piše v medijih in to, da naj bi jaz kot posrednik obljubljal velik denar, hiše in avtomobile, pa je čista izmišljotina in popolna laž.

Iskreno se zahvaljujem moji družini, članom našega kluba, zaposlenim v našem klubu ter mnogim prijateljem, ki mi stojijo ob strani... Čez nekaj let, ko bo zgrajena moderna kajakaška proga na Savinji in odprt hostel, ki ga ob pomoči mnogih sponzorjev in z lastnim delom tako vneto gradimo, bo zmaga naša.

V morebitne polemike na fb se ne bom spuščal.«

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Dušan KondaCeljeslovoMestna občina Celjepogreb
ZADNJE NOVICE
12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Loviti signal ali trenutke?

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
8. 6. 2026 | 12:49
12:45
Šport  |  Odmevi
FOOTGOLF

Z nogometno žogo po igrišču za golf: novi športni adut Ptuja

Footgolf združuje priljubljeni nogomet in osnove golfa. Ptuj velja za slovensko prestolnico tega športa.
Mitja Felc8. 6. 2026 | 12:45
12:15
Novice  |  Svet
BURNA RAZPRAVA

Trump prekinil intervju, redko ga vidimo tako jeznega: »Dovolj mi je, končajmo s tem« (VIDEO)

Napet pogovor o volitvah leta 2020 se je končal z ostrimi obtožbami na račun medijev in predčasno prekinitvijo intervjuja.
8. 6. 2026 | 12:15
11:57
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Pozabite na vlečeno testo: ta izdelek je postal hit za zavitke in burek

Rižev papir je izdelan iz riževe moke in vode, nekateri proizvajalci pa dodajo še tapiokin škrob za večjo prožnost.
Alenka Kociper8. 6. 2026 | 11:57
11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽIVLJENJE

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 11:40
11:39
Novice  |  Kronika  |  Doma
SUM KAZNIVEGA DEJANJA

Most na Soči: tragedija na parkirišču ene od gospodarskih družb, 30-letnik umrl na kraju dogodka

Preiskava poteka v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti.
8. 6. 2026 | 11:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
8. 6. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

»Pogosto sem se vprašala, kdaj sem se sploh nazadnje smejala«

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽIVLJENJE

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Boleče noge ob toplih dneh ne bi smele biti del vašega vsakdana

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 08:52
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko denarja lahko prinese parkirno mesto pred vašim objektom?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki