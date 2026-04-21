  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VOLITVE 2026

Danijel Krivec in Franc Križan izvoljena za podpredsednika DZ

Pri volitvah obeh kandidatov je bilo prevzetih po 88 glasovnic, vse so bile tudi veljavne.
Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović z novoizvoljenima podpredsednikoma Danijelom Krivcem in Francem Križanom. Ljubljana 21. april 2026 FOTO: Matej Druznik
Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović z novoizvoljenima podpredsednikoma Danijelom Krivcem in Francem Križanom. Ljubljana 21. april 2026 FOTO: Matej Druznik
 21. 4. 2026 | 14:41
 21. 4. 2026 | 14:57
Poslanec SDS Danijel Krivec in poslanec Demokratov Franc Križan sta bila na današnji izredni seji DZ izvoljena za podpredsednika DZ. Kandidat SDS Krivec je na tajnem glasovanju prejel 84 glasov, štirje so bili proti. Križan, ki so ga predlagali poslanci Demokratov in Resni.ce, pa je prejel 86 glasov, dva sta bila proti.

Pri volitvah obeh kandidatov je bilo prevzetih po 88 glasovnic, vse so bile tudi veljavne. Predsednik DZ Zoran Stevanović je pred glasovanjem prosil poslanke in poslance, naj glasovnic ne označujejo, kot se je to zgodilo na tajnem glasovanju o njegovi kandidaturi za predsednika DZ.

Obrazložitev kandidature Krivca

V obrazložitvi kandidature Krivca so izpostavili, da je bil podpredsednik DZ že v preteklem mandatu, ko je delo opravljal uspešno. V DZ je bil sicer prvič izvoljen leta 2004 in nato na vseh naslednjih parlamentarnih volitvah. V enem od mandatov je bil tudi vodja poslanske skupine. »Ne išče konfliktov, ne žuga, zna umiriti zadeve. Njegovo umirjenost, nekonfliktnost, povezovalnost in tudi nesebično delo za sočloveka poznajo sokrajani, ki so mu leta 2017 podelili naziv častnega občana občine Bovec,« je v predstavitvi kandidature na seji DZ poudarila vodja poslancev SDS Jelka Godec. Izpostavila je še njegove bogate poslanske izkušnje, poznavanje poslovnika državnega zbora in parlamentarne prakse.

Obrazložitev kandidature Križana

V predlogu Križanove kandidature pa so navedli, da ima 37 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, med drugim je deloval kot član uprave Loterije Slovenije in direktor Slovenske turistične organizacije. Vodil je tudi več velikih poslovnih sistemov doma in v tujini. »Takšna pot človeka nauči marsičesa, odgovornosti za sprejete odločitve, spoštovanje časa, sposobnosti usklajevanja različnih interesov in predvsem tega, da rezultatov ni brez reda, dialoga in jasnega cilja,« je v predstavitvi dejal poslanec Demokratov Tadej Ostrc. Po njegovih besedah je Križan v javnosti prepoznan kot človek mirnega nastopa, življenjske zrelosti in spoštljive komunikacije.

V predstavitvah stališč poslanskih skupin je oba kandidata podprla tudi Resni.ca. Medtem pa so bili v Svobodi in SD kritični do tega, da se ključna kadrovska vprašanja rešujejo, še preden je jasno znano, kdo bo v koaliciji in kdo v opoziciji, obenem pa so opozorili na »sprenevedanje strank« desnice, ki da ne priznajo, da imajo koalicijo že dogovorjeno.

Po poslovniku ima DZ največ tri podpredsednike, od tega enega iz največje opozicijske poslanske skupine. Podpredsedniki pomagajo predsedniku DZ pri njegovem delu in opravljajo v dogovoru z njim posamezne zadeve z njegovega delovnega področja. Svojo funkcijo opravljajo do prve seje novoizvoljenega DZ.

Poslovnik določa tudi, da če je predsednik DZ odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik, ki ga določi predsednik. Če predsednik DZ ni določil podpredsednika, ki naj ga nadomešča, ali če predsedniku preneha funkcija, ga nadomešča najstarejši podpredsednik, še določa poslovnik.

Več iz teme

Volitve 2026državni zborDanijel Kriveckandidatifranc križanpodpredsednik DZ
ZADNJE NOVICE
16:07
Novice  |  Slovenija
TEŽAVE NA LETALIŠČIH

Tik pred počitnicami Slovenija ostala še brez te letalske povezave, leti odpovedani, potniki obupani

Tudi Flaydubai, ki bi moral povezavo med Dubajem in Ljubljano ponovno vzpostaviti 1. maja, je datum premaknil na poznejši čas.
21. 4. 2026 | 16:07
15:35
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KRVAVO

V stanovanju v prestolnici trupla treh moških, bili so umorjeni. To je osumljenec, ki je še na begu (FOTO)

V družinski hiši se je najprej spravil na mamo. Družina je primer prijavila policiji, nakar so odkrili tudi krvavi zločin v Podgorici.
21. 4. 2026 | 15:35
15:12
Novice  |  Slovenija
BURNO

Ste videli, kako brutalno se je spravila na Stevanovića? Svoboda medtem takole nad sklep, s katerim so ga izvolili za šefa parlamenta (VIDEO)

Predsednik DZ je razkril, da sta bili pri glasovanju za podpredsednika parlamenta glasovnici označeni, na eni igrica tri v vrsto, na eni peterokraka zvezda.
21. 4. 2026 | 15:12
15:11
Bulvar  |  Tuji trači
ŠOKANTNA IZPOVED

Žena znanega voditelja preživljala pekel: oče jo je leta in leta spolno zlorabljal

34-letna podjetnica je v preteklosti že omenjala, da je bil njun odnos težaven, vendar o sami naravi zlorab do zdaj ni govorila.
21. 4. 2026 | 15:11
15:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
PIJAN ZA VOLAN

Pijan voznik ignoriral modre luči in sireno, vozil vse do počivališča Lom

Ponoči, okoli 1. ure, so prejeli prijavo o nevarni vožnji voznika črnega avtomobila, ki je med Razdrtim in Postojno močno vijugal po cesti.
21. 4. 2026 | 15:07
15:00
Lifestyle  |  Stil
NA VRTU

Za sočne in zdrave plodove: ob paradižnik posadite to rastlino

Obstaja povsem preprost in naraven način za izboljšanje zdravja paradižnikov.
21. 4. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki