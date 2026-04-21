Danijel Krivec in Franc Križan izvoljena za podpredsednika DZ

Poslanec SDS Danijel Krivec in poslanec Demokratov Franc Križan sta bila na današnji izredni seji DZ izvoljena za podpredsednika DZ. Kandidat SDS Krivec je na tajnem glasovanju prejel 84 glasov, štirje so bili proti. Križan, ki so ga predlagali poslanci Demokratov in Resni.ce, pa je prejel 86 glasov, dva sta bila proti.

Pri volitvah obeh kandidatov je bilo prevzetih po 88 glasovnic, vse so bile tudi veljavne. Predsednik DZ Zoran Stevanović je pred glasovanjem prosil poslanke in poslance, naj glasovnic ne označujejo, kot se je to zgodilo na tajnem glasovanju o njegovi kandidaturi za predsednika DZ.

Obrazložitev kandidature Krivca

V obrazložitvi kandidature Krivca so izpostavili, da je bil podpredsednik DZ že v preteklem mandatu, ko je delo opravljal uspešno. V DZ je bil sicer prvič izvoljen leta 2004 in nato na vseh naslednjih parlamentarnih volitvah. V enem od mandatov je bil tudi vodja poslanske skupine. »Ne išče konfliktov, ne žuga, zna umiriti zadeve. Njegovo umirjenost, nekonfliktnost, povezovalnost in tudi nesebično delo za sočloveka poznajo sokrajani, ki so mu leta 2017 podelili naziv častnega občana občine Bovec,« je v predstavitvi kandidature na seji DZ poudarila vodja poslancev SDS Jelka Godec. Izpostavila je še njegove bogate poslanske izkušnje, poznavanje poslovnika državnega zbora in parlamentarne prakse.

Obrazložitev kandidature Križana

V predlogu Križanove kandidature pa so navedli, da ima 37 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, med drugim je deloval kot član uprave Loterije Slovenije in direktor Slovenske turistične organizacije. Vodil je tudi več velikih poslovnih sistemov doma in v tujini. »Takšna pot človeka nauči marsičesa, odgovornosti za sprejete odločitve, spoštovanje časa, sposobnosti usklajevanja različnih interesov in predvsem tega, da rezultatov ni brez reda, dialoga in jasnega cilja,« je v predstavitvi dejal poslanec Demokratov Tadej Ostrc. Po njegovih besedah je Križan v javnosti prepoznan kot človek mirnega nastopa, življenjske zrelosti in spoštljive komunikacije.

V predstavitvah stališč poslanskih skupin je oba kandidata podprla tudi Resni.ca. Medtem pa so bili v Svobodi in SD kritični do tega, da se ključna kadrovska vprašanja rešujejo, še preden je jasno znano, kdo bo v koaliciji in kdo v opoziciji, obenem pa so opozorili na »sprenevedanje strank« desnice, ki da ne priznajo, da imajo koalicijo že dogovorjeno.

Po poslovniku ima DZ največ tri podpredsednike, od tega enega iz največje opozicijske poslanske skupine. Podpredsedniki pomagajo predsedniku DZ pri njegovem delu in opravljajo v dogovoru z njim posamezne zadeve z njegovega delovnega področja. Svojo funkcijo opravljajo do prve seje novoizvoljenega DZ.

Poslovnik določa tudi, da če je predsednik DZ odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik, ki ga določi predsednik. Če predsednik DZ ni določil podpredsednika, ki naj ga nadomešča, ali če predsedniku preneha funkcija, ga nadomešča najstarejši podpredsednik, še določa poslovnik.