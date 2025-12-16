NOVA GORICA

David Štrukelj je 25-letnega Blagojevića usodno zabodel v lokalu Varna hiša. Obramba je vseskozi trdila, da je bil obtoženi neprišteven.

Na razglasitev sodbe 57-letnemu Davidu Štruklju iz vasi Stopnik na Tolminskem je v razpravno dvorano Okrožnega sodišča v Novi Gorici včeraj prišlo več kot trideset ljudi. Poleg družinskih članov ubitega Danija Blagojevića tudi njegovi sodelavci s Slovenskih železnic in prijatelji. Višja državna tožilka Darinka Kastelan je za uboj in hudo telesno poškodbo predlagala enotno kazen trinajst let in pol zapora. Ker je bil po oceni zagovornika obtoženega, odvetnika Bruna Krivca, storilec neprišteven, je obramba predlagala ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja. Nova sramota, izrečena na kraju, ...