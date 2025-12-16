  • Delo d.o.o.
NOVA GORICA

Danijevemu krvniku devet let ječe (FOTO)

David Štrukelj je 25-letnega Blagojevića usodno zabodel v lokalu Varna hiša. Obramba je vseskozi trdila, da je bil obtoženi neprišteven.
Družina, prijatelji in sodelavci ubitega Danija. FOTO: Moni Černe
Družina, prijatelji in sodelavci ubitega Danija. FOTO: Moni Černe
Moni Černe
 16. 12. 2025 | 06:10
 16. 12. 2025 | 08:25
4:10
A+A-
Na razglasitev sodbe 57-letnemu Davidu Štruklju iz vasi Stopnik na Tolminskem je v razpravno dvorano Okrožnega sodišča v Novi Gorici včeraj prišlo več kot trideset ljudi. Poleg družinskih članov ubitega Danija Blagojevića tudi njegovi sodelavci s Slovenskih železnic in prijatelji. Višja državna tožilka Darinka Kastelan je za uboj in hudo telesno poškodbo predlagala enotno kazen trinajst let in pol zapora. Ker je bil po oceni zagovornika obtoženega, odvetnika Bruna Krivca, storilec neprišteven, je obramba predlagala ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja. Nova sramota, izrečena na kraju, ...

