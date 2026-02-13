Darko Đurić ostro in iskreno o Sloveniji: »Gonja proti uspešnim ljudem mi gre na kozlanje«

Vrhunski parašportnik in motivacijski govorec Darko Đurić je v zapisu na družbenem omrežju Facebook ostro spregovoril o družbenem ozračju, odnosu do uspešnih posameznikov in lastni življenjski poti. Poudaril je svojo hvaležnost Sloveniji ter hkrati izrazil nezadovoljstvo nad, kot pravi, medijsko in politično gonjo proti tistim, ki izstopajo.

Od rejniške družine do svetovnega uspeha

»Obožujem Slovenijo. Kljub temu da so moje korenine srbske, pa sem od Slovenije dobil vse. Tudi družino, ki mi je dala topel dom in lepo otroštvo ter me pripravila na življenje,« je zapisal. Đurić se je rodil leta 1989 v Mariboru brez nog in leve roke. Odraščal je v rejniški družini, ki mu je omogočila stabilno okolje in podporo pri razvoju. V športu je dosegel vrhunske rezultate. Kot reprezentant Slovenije je nastopal na največjih tekmovanjih, osvojil naslove svetovnega in evropskega prvaka ter postavil svetovni rekord v disciplini 50 metrov delfin v svoji kategoriji. Slovenijo je zastopal tudi na paralimpijskih igrah v Londonu in Riu de Janeiru. V zapisu se je dotaknil vprašanja nagrajevanja športnikov. »Kot plavalec sem slovenske barve s ponosom zastopal na največjih tekmovanjih. Tudi osvajal medalje. Požrl, da nisem dobil denarnih nagrad. Zavrnil sem povabilo, da bi na igrah v Tokiu zastopal drugo državo, kljub temu da bi se mi splačalo. Zato, ker mi je Slovenija dala vse.«

Darko Đurić, plavalec, paraolimpijec in motivacijski govorec. FOTO: Uroš Hočevar

Ostra kritika medijske in politične gonje

Po koncu tekmovalne kariere deluje kot samostojni podjetnik in motivacijski govorec. Poudarja, da deluje na trgu brez zaledja agencij ali menedžerjev. »Preživljam pa se na trgu. Ne v varni službi, ampak se vsakodnevno borim, da pridem do posla, nastopov, drugih projektov. Za seboj nimam menedžerjev, agencije ali kakšnega drugega zaledja.« Osrednji del njegovega zapisa predstavlja kritika družbenih razmer. »Zato mi gre medijska in politična gonja proti uspešnim ljudem na kozlanje,« je zapisal in dodal, da po njegovem mnenju pritisk ni usmerjen le proti podjetnikom, temveč tudi proti zdravnikom, učiteljem in drugim posameznikom, ki javno opozarjajo na pomanjkljivosti sistema.

Poudaril je pomen gospodarskega presežka za socialno varnost. »Jaz kot invalid in kot nekdo, ki so se mu starši odpovedali, ne bi mogel preživeti v sistemu, ki ne ustvarja presežka,« je zapisal. Spomnil je, da mu je prav sistem, ki je omogočal socialno varnost, dal priložnost za življenje, izobraževanje in športno pot. V zaključku je zapisal, da po njegovem mnenju današnji čas zahteva odgovornost in integriteto. »V letu 2026 ni prostora za ideologije. Je prostor in trenutek za odgovornost, napredek, rast. Transparentnost, integriteto. In če tega nimamo pri voditeljih, tega ne pričakujte pri državljanih.«