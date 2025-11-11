Darko Kuzmič še čaka na pravico: »Če bi bil vpliven, bi še živel v svoji hiši«

ZGODBA SE NADALJUJE NA POKLJUKI

Dvanajst let po rušenju legalno zgrajene hiše v Bohinju Darko Kuzmič še čaka na pravico. Njegova zgodba, ki je pretresla Slovenijo, se nadaljuje na Pokljuki, kjer mu prav tako ne dajo miru.

»Pravice v naši državi ni za vse državljane enako,« je prepričan 72-letni Darko Kuzmič, nekdanji hišnik in vodja prenove Mladinskega doma Bohinj. »Barabe lahko delajo vse, kar hočejo, poštenim ljudem pa rušijo in se spravljajo nad njih. Bogati vikendaši so nedotakljivi, navadni ljudje pa kaznovani z odločbami o rušenju. Če bi bil vpliven, bi še danes živel v svoji hiši.« Dvanajst let mineva od dneva, ko so mu pred očmi zgrožene javnosti porušili njegov edini dom. Njegova zgodba je postala simbol neenakosti malega človeka pred sistemom, birokratski pravni nesporazum je prerasel v njegovo ...