Dars bo voznikom konec tedna delil vodo, preverite, kje in kdaj

Pričele so se šolske počitnice in z njimi migracije Slovenk in Slovencev proti morju in drugim turističnim krajem. Pridružujejo se jim tudi državljani drugih evropskih držav, kjer so se počitnice že začele ali pa se bodo te dni, kar ob rednem tovornem in osebnem prometu na naših cestah ustvarja veliko gnečo in na trenutke nevzdržne zastoje. Zadnje dni smo ponovno priča vsakodnevnim zaporam primorske avtoceste, kjer se v delovni zapori pri Postojni redno dogajajo nesreče, v naslednjih dneh pa bi se to lahko nadaljevalo.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je pred dnevi že ocenil, da po državnih avtocestah odprtih preveč delovišč hkrati, kar lahko v turistični sezoni pomeni pravi prometni kaos. »Mi smo družbo Dars pozvali, naj ob začetku šolskih počitnic, ko bo veliko število vozil proti morju, sporoči policiji, da okrepi svojo prisotnost na primorskem kraku avtoceste, zlasti pri Postojni. Pozvali smo tudi, da ima pripravljena intervencijska vozila, avtovleke za primere okvare tovornih vozil, kajti to lahko blokira celotno avtocesto do Ljubljane, pa tudi druga intervencijska vozila. Prav tako smo Dars pozvali, da oskrbuje ljudi s pitno vodo,« je ob tem dejal Vrtovec.

Predvsem slednje je bistvenega pomena v vročih dneh, ki jih preživljamo in jih bomo še nekaj dni preživljali. Tega se zavedajo tudi na Darsu, kjer so sporočili, da bodo skupaj s Policijo in zavodom Reševalni pas na najbolj obremenjeni primorski avtocesti ta konec tedna izvedli preventivno akcijo za večjo varnost v prometu, v okviru katere bodo voznikom delili osvežilno vodo in informativne letake ter jih ozaveščali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Akcija bo potekala na počivališču Lom v smeri proti Kopru v soboto, 27. junija, med 10. in 14. uro ter na počivališču Studenec v smeri proti Ljubljani v nedeljo, 28. junija, med 16. in 20. uro.

»Deljenje vode na navedenih počivališčih je del preventivne akcije ob napovedanem povečanem prometu in visokih temperaturah. Ob izrednih dogodkih pa Dars osvežilno vodo zagotavlja tudi voznikom, ki zaradi popolne zapore avtoceste v stoječi koloni ostanejo eno uro ali več, ob temperaturah nad 30 stopinj Celzija,« so ob tem sporočili z Darsa, kjer voznikom svetujejo še, da pred odhodom na pot preverijo prometne informacije, se na pot se odpravijo spočiti in se pripravijo na morebitne zastoje, v vozilu pa naj imajo vedno dovolj tekočine.