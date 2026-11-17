Na Darsu domnevajo, da so bili žrtev dobro organizirane mednarodne kriminalne združbe, je danes pojasnil predsednik uprave Peter Drobež. Kot je v ponedeljek razkrila Televizija Slovenija, je družba zaradi lažnega elektronskega sporočila na bančni račun v tujini nakazala okoli 1,8 milijona evrov. Preiskava poteka tako v Sloveniji kot v tujini, Dars pa v njej aktivno sodeluje. »Do dogodka je prišlo ravno v času nastopa mandata nove uprave, ki je ob seznanitvi z okoliščinami nemudoma in odločno ukrepala,« je v današnji izjavi za STA zatrdil Drobež.

Ko so na Darsu zaznali nepravilnosti, so po njegovih besedah o tem nemudoma obvestili pristojne organe, sprožili notranje preiskave in sprejeli ukrepe za zaščito interesov družbe ter preprečevanje podobnih primerov v prihodnje. »Preiskava pristojnih organov še poteka, družba Dars pa v njej aktivno sodeluje in pristojnim organom zagotavlja vse potrebne informacije,« je poudaril. Postopki po njegovih besedah potekajo tako v Sloveniji kot v tujini. »Izjemno pomembno je, da s prehitrim razkrivanjem informacij ne ogrozimo njihovega poteka,« je dodal.

Okoliščine dogodka bodo pojasnili po koncu preiskave oziroma ko bo to dopuščal postopek pristojnih organov.

Prevaranti so se predstavljali kot avstrijski gradbinec

Televizija Slovenija je v ponedeljek poročala, da naj bi Dars konec oktobra prejel elektronsko sporočilo, v katerem se je pošiljatelj predstavljal kot avstrijsko gradbeno podjetje Strabag. Z njim Dars med drugim sodeluje pri gradnji tretje razvojne osi. V sporočilu naj bi podjetje obvestilo Dars, da je zamenjalo bančni račun. Pristojne službe Darsa naj bi še pravočasno opozorile, da gre za lažno sporočilo oziroma tako imenovano ribarjenje (phishing). Kljub temu je finančna služba med 2. in 6. novembrom na navedeni račun izvedla pet plačil v skupni vrednosti 2,6 milijona evrov.

Ko so ugotovili, da gre za prevaro, so na Darsu dve nakazili še uspeli prekiniti. Treh v skupni vrednosti 1,8 milijona evrov pa niso mogli več zaustaviti, zato je denar pristal na fiktivnem bančnem računu v tujini. Portal Siol je danes poročal, da naj bi državi po neuradnih informacijah uspelo rešiti 1,5 milijona evrov.

Pojasnila pričakujejo tudi na SDH

Pojasnila vodstva Darsa in informacije o ukrepih, s katerimi bi preprečili ponovitev podobnega dogodka, pričakujejo tudi na Slovenskem državnem holdingu (SDH). Tam zadeve do zaključka postopkov ne komentirajo.

Dars je v stoodstotni lasti države in je največja družba v portfelju SDH. Knjigovodska vrednost državnega lastniškega deleža znaša 3,62 milijarde evrov, kar predstavlja več kot četrtino celotnega portfelja holdinga.