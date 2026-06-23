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Dars pred poletjem opozarja na povečan promet! Razkrito, kdaj bo najhuje

Ob začetku poletnih počitnic in prazniku dneva državnosti Dars pričakuje močno povečan promet proti turističnim središčem in Hrvaški.
Gost promet in zastoji na zahodni ljubljanski obvoznici. FOTO: Jure Eržen/Delo
Gost promet in zastoji na zahodni ljubljanski obvoznici. FOTO: Jure Eržen/Delo
A. G.
 23. 6. 2026 | 20:50
7:14
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Pred začetkom poletnih počitnic in praznikom dneva državnosti Družba za avtoceste Republike Slovenije (Dars) opozarja na občutno povečanje prometnih obremenitev na slovenskem avtocestnem omrežju. Prometni koledar zlasti za sredo in četrtek, 24. in 25. junija 2026, napoveduje gostejši promet na glavnih prometnih smereh proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Zadnji šolski dan in začetek poletnih počitnic bosta letos sovpadla s praznikom dneva državnosti, ki ga praznujemo v četrtek, 25. junija. Zaradi podaljšanega konca tedna bo pričakovano povečan tako osebni kot tudi tovorni promet, pri čemer bo slednji najbolj izrazit v sredo. Mnogi se bodo že v teh dneh odpravili na prve poletne dopuste.

Po ocenah DARS bodo prometno najbolj obremenjeni vse do konca avgusta predvsem petki, sobote, nedelje in ponedeljki. Posebej izrazit tranzitni turistični promet pričakujejo v obdobjih začetka in zaključka počitnic v številnih evropskih državah. Med najbolj kritičnimi termini izstopajo 3. in 4. julij ter 10. in 11. julij, ko se počitnice začenjajo v delih Nemčije, Švice, Belgije in Nizozemske, nato 17. in 18. julij ter konec julija in začetek avgusta, ko se na dopuste odpravljajo prebivalci nemških zveznih dežel Bavarska in Baden-Württemberg. Večje prometne obremenitve pričakujejo tudi sredi avgusta ter ob koncu poletnih počitnic med 29. in 31. avgustom.

Poletne razmere zahtevajo dodatno previdnost

Dars opozarja, da poletje prinaša številne dejavnike, ki lahko vplivajo na varnost v prometu. Visoke temperature, utrujenost, daljša potovanja in prometne konice zmanjšujejo zbranost voznikov ter podaljšujejo njihov odzivni čas.

Dodatna tveganja predstavljajo poletne nevihte, močni nalivi in toča, ki lahko prometne razmere v zelo kratkem času bistveno poslabšajo. V kombinaciji z zastoji se nevarnost prometnih nesreč še poveča, zato voznikom svetujejo defenzivno vožnjo, spoštovanje prometnih pravil in prilagajanje hitrosti razmeram na cesti.

Zaprte ceste in ulice v Ljubljani

V sredo, 24. 6. 2026 bodo med 18. in 24. uro zaprte Šubičeva, Valvasorjeva, Erjavčeva in Beethovnova ulica med Slovensko in Prešernovo cesto ter Tomšičevo ulico. Obvoz za vozila je možen preko Aškerčeve ceste, Bleiweisove ceste in Gosposvetske ulice ter enako v obratni smeri. Dostop do PH Kongresni trg bo možen le preko Slovenske ceste. 

Zaprti bosta Zoisova cesta in Hieronimova ulica za ves promet, razen za LPP:

  • v petek, 26. junija 2026 med 21. in 24. uro;
  • v nedeljo, 28. junija 2026 med 21. in 24. uro.

Dovoz za stanovalce območja Vegova-Gosposka bo urejen po Rimski cesti, kjer bo promet urejen izmenično enosmerno (ročno usmerjanje prometa).

Na pot pripravljeni in z načrtom

Za varno in čim bolj udobno potovanje Dars voznikom priporoča, da svojo pot načrtujejo vnaprej, spremljajo aktualne prometne informacije ter si zagotovijo dovolj časa za postanke in počitek.

V primeru prometne nesreče ali okvare vozila je treba vozilo čim prej zapustiti in se umakniti na varno za varnostno ograjo. FOTO: Tomi Lombar/Delo 
V primeru prometne nesreče ali okvare vozila je treba vozilo čim prej zapustiti in se umakniti na varno za varnostno ograjo. FOTO: Tomi Lombar/Delo 

Posebno pozornost je treba nameniti območjem večjih delovnih zapor na avtocestnem omrežju. Med najbolj obremenjenimi odseki ostaja primorska avtocesta med Ravbarkomando in Postojno, kjer bodo dela potekala vse poletje. Večja obnovitvena dela potekajo tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter med Domžalami in Ljubljano, prav tako na odsekih med Šentiljem in Pesnico, med Ivančno Gorico in Bičem, med Naklim in Vodicami ter na južni ljubljanski obvoznici pri priključku Ljubljana center.

Ker se prometne razmere v času poletnih prometnih konic hitro spreminjajo, Dars voznikom priporoča redno spremljanje prometnih informacij prek spletne strani Promet.si in mobilne aplikacije Promet+, pravočasno načrtovanje poti, zadostno količino tekočine v vozilu ter odhod na pot spočit in pripravljen.

Popolne zapore konec tedna 

V petek, 26. junija 2026, bo zaprta cesta Novo mesto - Trebnje, na relaciji Novo mesto - Karteljevo - Selo pri Zagorici - Poljane pri Mirni Peči od 8. do 21. ure.

V Črnomlju del Kolodvorske ceste:

  • od petka od 17. ure, do sobote do 3. ure;
  • od sobote od 17. ure, do nedelje do 3. ure;
  • od nedelje od 17. ure, do ponedeljka do 1. ure.

V soboto, 27. junija 2026, cesta Litija - Zgornji Log - Spodnji Hotič - Vače, med 10. in 11. uro.

V nedeljo, 28. junija 2026 bo zaprta cesta Gabrje - Ratež, med Gabrjem in Velikimi Brusnicami, med 7.30 in 19.30.

Ne izstopajte iz vozila na avtocesti

Ob povečanem prometu na avtocestah Dars ponovno opozarja na pravilno ravnanje v primeru zastojev ali izrednih dogodkov. Hoja po avtocesti je prepovedana in izjemno nevarna, zato vozniki in potniki ne smejo zapuščati vozil zaradi fotografiranja, sprehajanja ali drugih aktivnosti.

V primeru prometne nesreče ali okvare vozila je treba vozilo čim prej zapustiti in se umakniti na varno za varnostno ograjo.

A2, gorenjska avtocesta in ostale ceste

V noči s torka na sredo (23. 6./24. 6. 2026) bo med 22. in 5. uro zaprt predor Karavanke proti Avstriji, zaradi interventnih del. Obvoz za osebna vozila bo možen preko prelazov Ljubelj, Korensko sedlo ali Rateče, za tovorna vozila čez Šentilj.

A2 Priključek Jesenice zahod (Hrušica) je zaradi sanacije nadvoza zaprt predvidoma do sredine julija 2026. Obvoz: preko priključkov Jesenice vzhod in Lesce. Možna vožnja brez vinjete na odseku Jesenice vzhod/Lipce - predor Karavanke v obe smeri (največja dovoljena višina izrednih prevozov 4,5 m).

Pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča. Uvoz na AC ni mogoč, izvoz je mogoč le proti Brniku.

Reševalni pas lahko reši življenje

Poseben poudarek namenjajo tudi pravilnemu ustvarjanju reševalnega pasu. Vozila na skrajnem levem prometnem pasu se morajo umakniti skrajno levo, vozila na desnem oziroma srednjem pasu pa skrajno desno, po potrebi tudi na odstavni pas. Le tako lahko intervencijske službe hitro in varno dostopajo do kraja nesreče ali drugega izrednega dogodka. Dars ob tem opozarja, da je vožnja za intervencijskimi vozili ali vključevanje v reševalni pas strogo prepovedano.

Vse uporabnike slovenskega avtocestnega omrežja pozivajo, naj se na pot odpravijo pravočasno, dobro pripravljeni in strpni do drugih udeležencev v prometu. Odgovorno ravnanje vseh voznikov je namreč ključno za večjo prometno varnost, boljšo pretočnost prometa in učinkovito delo interventnih služb.

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