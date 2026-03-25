Dars zaradi napovedanega poslabšanja vremenskih razmer v četrtek, ko naj bi večji del avtocestnega omrežja zajelo tudi sneženje, voznike poziva k večji previdnosti in uporabi ustrezne zimske opreme. Na pot naj se odpravijo le, če je to nujno. Za težja tovorna vozila bo zjutraj veljala prepoved vožnje na primorskih avtocestah in hitrih cestah.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali na Darsu, se bo po trenutnih napovedih sneženje zgodaj zjutraj in dopoldne pojavljalo na večjem delu avtocestnega omrežja. Najizrazitejše sneženje je pričakovati na primorski avtocesti med Vrhniko in Črnim Kalom, predvidoma med 3. in 8. uro. Na Primorskem se bo po polnoči krepila tudi burja.

Zahtevnejše vozne razmere je pričakovati tudi na dolenjski avtocesti na območju karteljevskega in višnjegorskega klanca ter na štajerski avtocesti čez Trojane.

Jutri na pot le, če je nujno

Voznike, ki se bodo podali na pot, ob tem pozivajo k večji previdnosti ter rednemu spremljanju prometnih informacij. Na pot naj se odpravijo pravočasno in z ustrezno zimsko opremo, ki je v zimskih razmerah obvezna tudi po 15. marcu, so poudarili.

Kot so zagotovili, bodo Darsove posipne in plužne ekipe neprekinjeno spremljale razmere ter izvajale vse potrebne ukrepe za zagotavljanje čim večje varnosti in pretočnosti prometa. Ob tem so opozorili, da je prehitevanje plužnih in posipnih vozil prepovedano, saj se s tem povečuje tveganje za prometne nesreče in ovira učinkovito delo zimske službe.

Že od polnoči nekatere omejitve za tovornjake na avtocestah

Zaradi napovedanega sneženja bodo z namenom zagotavljanja večje varnosti in pretočnosti prometa že od polnoči dalje veljale nekatere omejitve za tovornjake na avtocestah. V četrtek bo od polnoči do 9. ure veljala prepoved vožnje na primorskih avtocestah in hitrih cestah za tovorna vozila nad 7,5 tone, v enakem časovnem obdobju bo veljala tudi prepoved vstopa v Slovenijo na vseh avtocestnih prehodih s sosednjimi državami za tovorna vozila nad 7,5 tone, so navedli na Darsu.

Iz Prometnoinformacijskega centra za državne ceste so medtem sporočili, da če bodo vremenske razmere dopuščale, se bo promet sprostil prej, kot je napovedano. Hkrati so izločanja za tovorni promet v tem času možna tudi na drugih odsekih avtocest.