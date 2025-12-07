Darsovi vzdrževalci danes reševali žival, razplet pa tak, da pogreje srce (FOTO)

Na slovenskih avtocestah se žal občasno znajdejo živali, ki tvegajo svoje življenje in ogrožajo voznike. O primeru psa, ki je zataval in ki so ga reševali, danes poroča Prometno informacijski center za državne ceste. K sreči se je njegovo reševanje dobro razpletlo. Na slikah, ki so jih objavili, štirinožni prijatelj po reševanju deluje nekoliko prestrašeno, a najpomembnejše je, da ni prišlo do trka. Kot so zapisali, Darsovi vzdrževalci nemalokrat rešujejo z avtoceste živali. Prizor, ko na cesti vidiš pobeglo žival, je za vsakega lahko precej stresen. Prestrašena žival se lahko odzove nepredvidljivo, trk pri visoki hitrosti pa lahko ima katastrofalne posledice tako zanjo kot tudi za voznika.

Odpeljali so ga z vozilom

Kot je videti na slikah, so omenjenega psa, ki bi lahko bil pasme nemški žimavec, po reševanju dali na povodec ter ga z vozilom odpeljali. Tako je bil končno varen pred drvečimi avtomobili in tovornjaki. Samo upamo lahko, da so tudi našli njegove lastnike. Čeprav se tokratna zgodba bere kot pravljica s srečnim koncem, pa je dogodek resen opomin vsem lastnikom živali, da naj bodo čim bolj pozorni na svoje ljubljenčke. Psi lahko, če smo nepazljivi, odtavajo od doma in se znajdejo v smrtno nevarnih situacijah.

Niso pa samo Darsovi vzdrževalci tisti, ki priskočijo na pomoč pobeglim živalim. Pred časom smo na primer pisali o pogumnem Korošcu, ki je šel v zaledenelo Ivarčko jezero in rešil utapljajočega se psa iz ledeno mrzle vode.